Hazard, Courtois en Jean-Marie Pfaff schitteren op rode loper FIFA-gala

Maandagavond werden in Londen de The Best FIFA Football Awards, de internationale voetbalprijzen van het jaar. Onder meer Rode Duivel Eden Hazard - zonder gezelschap - dolde op de rode loper met de camera. Thibaut Courtois nam zijn vader en moeder mee naar het gala. En noblesse oblige: ook Jean-Marie en Carmen Pfaff konden niet ontbreken.