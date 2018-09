Supermarkt lanceert winkeluurtje voor personen met autisme: “Er zijn betere manieren”

Een Nederlandse vestiging van Albert Heijn wil personen met autisme een rustige winkelervaring gunnen. Daarom organiseert het een stilte-uur zonder storende prikkels. Het licht wordt gedimd, de kassageluiden gaan uit. Experts zijn sceptisch. “Dit klinkt meer als een publiciteitsstunt. Zo creëer je geen inclusieve samenleving voor personen met autisme.”

De lichten worden gedimd, de muzak en de biepjes aan de kassa gaan uit. Vakkenvullers zullen wachten om de rekken aan te vullen en de kassière zal niet vragen of klanten zegels sparen. Wie deze ochtend tussen acht en negen uur de Albert Heijn in het Nederlandse Sint-Michielsgestel binnenstapt, kan een oase aan rust verwachten. De vestiging organiseert een ‘prikkelarm uur’. Zo kunnen personen met autisme en anderen die overgevoelig zijn voor prikkels, zoals personen met een hersenletsel, rustig hun boodschappen doen.

De Vlaamse Vereniging Autisme juicht de maatregel toe. “Er waren al kermissen en binnenspeeltuinen die prikkelarme momenten voorzagen”, zegt woordvoerster Ruth Raymaekers. “Ook in winkels kan het dus een meerwaarde zijn.”

Zegeltjes

Professor Herbert Roeyers (UGent), autoriteit op het vlak van autisme, is voorzichtiger. “Vorig jaar werd nog campagne gevoerd voor een inclusieve samenleving voor personen met autisme. Een apart uurtje in de winkel werkt segregatie juist in de hand. Kassa’s om zelf te scannen of waar de kassière niet vraagt of u zegeltjes spaart, zijn betere oplossingen.”

Ook autisme-expert Peter Vermeulen is sceptisch. “Ik apprecieer wel dat de supermarktketen íets wil doen. Alleen lijken ze autisme te verengen tot ‘een overgevoeligheid aan prikkels’. Ik ken ook veel personen met de diagnose die daar helemaal geen last van hebben tijdens het winkelen. Van dat biepje aan de kassa weten ze immers dat het komt.”

Volgens Vermeulen klinkt de maatregel daarom vooral als een publiciteitsstunt. Er zou beter werk gemaakt worden van een rustige winkelervaring voor iederéén, waar we op ons gemak tussen de rekken lopen, zonder muzak en aankondigingen. “Want als iedereen opdaagt tijdens het rustige uur, zijn er weer te veel prikkels en ben je weer bij af,” aldus Vermeulen.

De Belgische AH-winkels volgen voorlopig nog niet. “We willen eerst kijken hoe het loopt in Nederland”, zegt woordvoerster Sally Herygers.