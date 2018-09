Onderzoekster: “Slachtoffers misbruik in sport blijven in de kou staan”

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport blijven in de kou staan. Zo reageert criminologe en onderzoekster Tine Vertommen (Universiteit Antwerpen) op de stand van zaken die sportminister Philippe Muyters (N-VA) gisteren gaf. “Muyters heeft stappen gezet, maar het kan beter. Veel slachtoffers voelen dat hun verhaal weinig heeft bijgebracht, behalve wat sensatie.”

“Een verplichte screening van begeleiders die met kinderen werken? Is er nog niet. Nazorg voor slachtoffers van misbruik binnen een sportclub? Ook niet. Een draaiboek of vorming voor hulpverleners? Ook niet.” Criminologe en onderzoekster Tine Vertommen (UAntwerpen) toont zich kritisch voor het beleid van Vlaams sportminister Philippe Muyters (N-VA).

Gisteren raakte in onze krant bekend dat het taboe wel met mondjesmaat verdwijnt: in 2018 liepen 45 klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen, in 2017 amper 4. Inmiddels hebben alle sportfederaties een aanspreekpunt. “Fijn dat de minister mee op de kar is gesprongen”, zegt Vertommen. “Maar het kan beter.”

“Er is wel een beleid en er zijn wel maatregelen, maar geen nazorg”, zegt ze. “Als sporters zich blesseren, krijgen ze hulp. Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn mensen die vaak levenslang geblesseerd zijn op psychisch vlak. Hen betrekken bij het beleid zou hen weer een gevoel van waarde geven. Nu denken velen: ons verhaal heeft weinig bijgebracht, enkel wat sensatie en krantenkoppen.”

Het was onder Vertommens bezieling dat het gevoelige thema zo’n anderhalf jaar geleden bespreekbaar werd. Ze was coördinator voor Vlaanderen van het internationale project Voice, dat in verschillende Europese landen seksueel misbruik in de sport onderzoekt. Maar Voice werd in juni van dit jaar in Vlaanderen afgeserveerd: de slacht­offers werden doorverwezen naar de bestaande hulpverlening, zoals het meldpunt 1712 en de erkenningscommissies voor historisch misbruik.

Nationale ploeg

“Ik krijg nog geregeld meldingen van mensen die vinden dat ze ergens anders te weinig terechtkunnen”, zegt Vertommen. “Een slachtoffer dat in de nationale ploeg probeerde te geraken maar door haar clubcoach seksueel geïntimideerd werd, kreeg bij een hulplijn te horen: Dan ga je toch naar een andere club? Hulpverleners moeten een draaiboek of vorming krijgen. Wij proberen de slachtoffers ook samen te houden in een vzw’tje: een aantal van hen wil met hun verhaal sportclubs bewust maken van het probleem. Helaas is daar geen geld voor.”

Vertommen presenteert binnenkort het eindrapport van Voice aan de Europese Commissie.