Yves Vanderhaeghe werkt door, maar zijn lot blijft onduidelijk

Het lot van AA Gent-trainer Yves Vanderhaeghe bleef ook 24 uur na de 0-4-nederlaag tegen Club Brugge onduidelijk. Een statement over de coach over wie nochtans flink gespeculeerd wordt, kwam er gisteren niet. De druk blijft zo ondraaglijk groot, al heeft het er alle schijn van dat hij in de bekermatch tegen Virton morgenavond gewoon op de bank zit.

Het Gentse bestuur zakte gistermiddag af naar het oefencomplex in Oostakker om er na de ochtendtraining even met de spelers te praten en daarna lange tijd met trainer Yves Vanderhaeghe. Algemeen directeur Michel Louwagie was drie uur binnen, voorzitter Ivan De Witte 2,5 uur.

Wij hadden verwacht dat er duidelijkheid zou komen over het lot van Vanderhaeghe, maar zelfs of hij de bekermatch tegen Virton van morgenavond als hoofdcoach zou leiden, wilden de bestuurders niet gezegd hebben.

“Er is geen nieuws”, zei Louwagie. En voorzitter Ivan De Witte op diezelfde vraag, of Vanderhaeghe alvast tegen Virton nog op de bank zou zitten: “Ik ga geen statements doen. Als ik geen statement kan doen, dan kan ik geen statement doen. Het gesprek was goed, maar laat mij de vrijheid van handelen en denken.”

Trainer Yves Vanderhaeghe leidde gisteren in elk geval de ochtendtraining en ging ’s avonds na het gesprek met het bestuur gewoon naar de beloftenmatch van AA Gent in Kortrijk kijken, samen met assistent Peter Balette. Trainer Vanderhaeghe blijft onverdroten doorwerken zolang het bericht uitblijft dat zijn job erop zit.

Vandaag staat om 13 uur de persbabbel met Yves Vanderhaeghe voor de bekermatch tegen Virton op het programma. Die zal ongetwijfeld onder een flinke persbelangstelling gevolgd worden.