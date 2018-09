Onze AA Gent-watcher hekelt het gebrek aan duidelijke communicatie over Vanderhaeghe

Als het verhaal van Yves Vanderhaeghe in de nabije toekomst stopt, dan zullen zijn laatste weken te boek staan als een calvarie. Een duidelijk statement waarmee de sereniteit tenminste enkele uren of dagen wordt hersteld, kwam er gisteren niet. AA Gent zit in een exitscenario – dat is duidelijk –, maar de ­bekermatch tegen Virton van morgenavond komt ongelegen.