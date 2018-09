Heel de wereld trekt naar de Westhoek ... behalve de Walen

Ieper - De afgelopen herdenkingsperiode van de Eerste Wereldoorlog wordt in de Westhoek een groot succes genoemd. Met 2,6 miljoen toeristen die in de afgelopen vier herdenkingsjaren hun weg naar de regio vonden. Opvallend: van de 1,1 miljoen Belgische bezoekers was slechts zeven procent Waals. “Zij trekken liever naar onze kust of naar het zuiden.”

De traditioneel drukke oktobermaand en 11 november moeten nog komen, en toch zitten ze in de Westhoek al 100.000 bezoekers boven de prognoses. De meerderheid van de bezoekers kwam de voorbije vier jaar uit het buitenland: zo’n 1,53 miljoen, onder wie 733.000 Britten. Bijna 1,1 miljoen Belgen vonden hun weg naar de Westhoek. “Heel wat buitenlandse toeristen (41 procent) komen hier omdat ze een voorvader hebben die hier vocht of is gesneuveld”, klinkt het bij Westtoer. “De Belgen zijn relatief gespaard van het grote leed.”

Opvallend: 93 procent van de Belgische toeristen is Vlaming. Er kwamen zelfs meer bezoekers uit Canada, Nieuw-Zeeland, de VS en Australië dan uit Wallonië. En dat heeft volgens Westtoer-directeur Stefaan Gheysen verschillende verklaringen. “De Westhoek is traditioneel geen bestemming voor Franstalige Belgen, die liever naar onze kust of het zuiden trekken. Bovendien pakten ook de Waalse martelaarssteden met grote evenementen uit.”

Toeristen gaven 241 miljoen euro uit

Samen spendeerden de toeristen 241 miljoen euro in de regio. 40 procent aan overnachtingen, 31 procent aan eten en drinken, 11 procent aan shoppen en 17 procent aan andere uitgaven.

Maar de Westhoek is niet alleen trots op die economische cijfers. “We zijn vooral heel blij dat meer dan 9 op 10 tevreden was over zijn bezoek. 6 op 10 komen zelfs terug naar de Westhoek. Dit blijft een van de motors van het toerisme in Vlaanderen. En de wederopbouw na de oorlog biedt alvast boeiende vertelstof voor een aantrekkelijk (herhaal)bezoek in de regio”, zegt West-Vlaams gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block.

Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen, kondigde al nieuwe subsidies aan. “WO I is in de toekomst nog altijd een centraal thema voor ons.”

De Wilde blijft trouwens lobbyen om het thema in de eindtermen van ons onderwijs te krijgen. “Want een bezoek aan In Flanders Fields heeft een impact op je leven en je visie. Moeilijk te berekenen, maar zo belangrijk. ”