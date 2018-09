Stoke-spits doet hattrick: 3 keer papa in 3 maanden

Saido Berahino scoorde zaterdag in de Premier League, dat was hem sinds februari 2016 niet meer gelukt. En de 25-jarige Burundese spits van Stoke City deed er ook nog een assist bij. Als speler verwacht je dan een positief artikel, maar net nu bracht The Sun naar buiten dat Berahino vader werd. Drie keer zelfs in de voorbije maanden. En bij drie verschillende vrouwen. Op 30 mei werd het eerste kindje geboren, de moeder is Berahino’s voormalige verloofde Stephania. Op 15 juli beviel een verpleegster van Afrikaanse origine en haar advocaten zouden in gesprek zijn met Berahino, de vermeende vader. Op 17 juli tot slot bracht Chelsea een kind van hem ter wereld. Chelsea, dat is zijn voormalige minnares, die zijn relatie met Stephania op de klippen liet lopen. The Sun wenste de spits proficiat. Niet met zijn goal en assist, wel met deze baby-hattrick.