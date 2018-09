CLUBNIEUWS. Opvallende statistiek voor Anderlecht-speler, debuut van Mujangi Bia

Vanavond staat er terug bekervoetbal op het programma. Met Eupen - Tubeke, Waasland-Beveren - Mandel United en Harelbeke - Lommel worden er al drie matchen van de zestiende finales van de Croky Cup afgewerkt. De rest volgt woensdag en donderdag. In de aanloop naar die wedstrijden zetten wij het belangrijkste clubnieuws van onze eersteklassers op een rijtje.

ANDERLECHT. Sanneh scoort 66% van zijn goals met de kop

De winning goal van Bubacarr Sanneh tegen Standard was indrukwekkend. De Gambiaan van Anderlecht torende boven Luyindama uit en kopte binnen. Hij is nochtans slechts 1,83 meter groot, maar sinds hij Gambia ruilde voor Europa maakte hij 18 doelpunten (14 voor Horsens, 3 voor Midtjylland en 1 voor Anderlecht) waarvan maar liefst 12 (ofwel 66,6 procent) met de kop. “Ik ken geen speler die zo hoog kan springen”, zegt Bo Henriksen, zijn Deense trainer van bij Horsens. “De explosiviteit en kracht die hij in zijn lichaam heeft, zijn enorm. Hij moest die kracht zelfs beter leren gebruiken, want toen hij hier toekwam, was hij veel te lief. Buba was een zachtaardige beer, die amper durfde tackelen op het veld. Ik heb hem gezegd dat hij zijn power moest leren gebruiken in de duels.”

ANTWERP. Borges traint weer mee

Bölöni beschikt over een volledig fitte kern. De Braziliaan Matheus Borges (foto) pikte aan bij de groep. Ook Govea is klaar om te spelen. De Mexicaan werd afgelopen weekend nog uit de kern gelaten met een probleempje aan de enkel. Met het synthetische veld van STVV wilde Antwerp geen risico’s nemen.

CLUB BRUGGE. Vormer op één kaart van schorsing

Ruud Vormer staat op één gele kaart van een speeldag schorsing in de competitie. De kapitein pakte op AA Gent zijn vierde gele karton nadat hij de grensrechter viseerde na een vermeende fout op de rand van de zestien. Als Vormer tegen Cercle nog een kaart pakt, mist hij Standard de week erna. Morgen is Vormer sowieso geschorst in Deinze in de Croky Cup. Vorig seizoen pakte hij tijdens de twee wedstrijden in de halve finales tegen Standard twee keer geel, wat in de beker een match schorsing betekent.

LOKEREN. Mujangi Bia debuteert bij de beloften

Geoffrey Mujangi Bia heeft gisteren zijn eerste minuten gespeeld bij de beloften van Lokeren tegen RC Genk. De 29-jarige flankaanvaller stond in de basis, maar bleef tijdens de rust in de kleedkamer. Ook Julian Michel maakte gisteravond zijn wederoptreden nadat hij hersteld was van zijn blessure. De beloften verloren uiteindelijk met hun match met 0-3, waardoor ze de leidersplaats aan RC Genk moeten laten.

KRC GENK. Enkel Screciu buiten strijd

Met uitzondering van de onfortuinlijke Screciu is iedereen topfit in de Genkse A-kern. De basisspelers van zondag werkten een hersteltraining af, de rest bereidde zich al voor op het bekerduel tegen Lommel, dat morgen gespeeld wordt. Een piepjonge beloftenploeg haalde knap uit (0-3) op het veld van een meer ervaren Lokeren, met onder meer Mujangi Bia en Michel in de basis. Besiktas, tegenstrever van RC Genk in de Europa League, behaalde gisteravond een gelijkspel (1-1) in de derby op Fenerbahçe.

WAASLAND-BEVEREN. Vanavond debuut van Lulic?

Karlo Lulic zit in de selectie voor de match tegen Mandel United. De Kroatische middenvelder werd deze zomer gehaald als vervanger van Morioka, maar hij speelde nog geen minuut. Trainer Ferrera gaat vanavond roteren. Zo krijgen basisspelers Roef, Vukotic, Massop, Abdullhah, Jubitana, Boljevic en Ampomah rust. Wellicht maakt doelman Debaty dus zijn debuut voor Waasland-Beveren. Ook middenvelders Lulic, Bizimana en Heymans en aanvaller Ndao behoren weer tot de selectie.

KV KORTRIJK. Lepoint niet fit voor bekerwedstrijd

Christophe Lepoint is niet fit voor de bekerwedstrijd tegen Harelbeke. Hij heeft nog last van een blessure aan de enkel die hij opliep in de wedstrijd tegen Zulte Waregem en blijft uit voorzorg langs de kant. Voor hun training op zondag liepen de spelers naar de Diksmuidekaai in Kortrijk, waar de Levensloop plaatsvond. Daar liepen ze even mee om 2.000 euro te doneren, die integraal naar de Stichting tegen Kanker gaat. Gisteren trainde de kern dan weer om klaar te zijn voor de derby van vanavond.

CERCLE BRUGGE. Miguel Vandamme morgen in doel

Derde doelman Brian Vandenbussche vierde gisteren zijn 37ste verjaardag. Tegen Beerschot wordt geroteerd. Vandamme komt in doel en ook Aboud Omar krijgt weer een kans. Het ziet ernaar uit dat nog een aantal posities gewijzigd worden. Taravel bleef uit voorzorg aan de kant tegen Genk. Hoggas en Hazard zaten zondag ook niet in de selectie.

STVV. Rust voor Teixeira

STVV trainde gisteren één keer. Naast de geblesseerden De Petter, Sekine en Koike bleef ook Jorge Teixeira aan de kant. Hij kreeg rust. De STVV-beloften verloren maandagavond met duidelijke 0-3-cijfers tegen een veel agressiever Eupen.

KV OOSTENDE. Boucaut ref in Hoogstraten

De bekerwedstrijd van woensdag in Hoogstraten wordt geleid door ref Alexandre Boucaut, geassisteerd door Laurent Conotte en Quentin Blaise. Verheyen gaf na de wedstrijd in Eupen aan dat er waarschijnlijk enkele wissels volgen in zijn basiself. De Bock is nog steeds onzeker. KV Oostende deelt volgende zaterdag tweehonderd hamburgers uit aan zijn supporters tijdens de laatste summer pop-up van het seizoen voor de wedstrijd van zondag tegen Standard. Tussen 16 en 17 uur is er ook een happy hour voorzien.