Deze toppers stemden op Hazard en De Bruyne bij Speler van het Jaar, hoe stemden Messi en Ronaldo?

Eden Hazard is maandag in Londen bij de verkiezing van beste speler van het afgelopen seizoen op The Best FIFA Football Awards op de zevende stek geëindigd. Kevin De Bruyne werd achtste. Hazard kreeg onder meer punten van Manuel Neuer en Joachim Löw. Opvallend: Ronaldo kreeg punten van Messi, maar Messi niet van Ronaldo.

De Kroaat Luka Modric (Real Madrid) won de verkiezing. Hij haalde het voor Cristiano Ronaldo (Juventus). De Egyptenaar Mohamed Salah (Liverpool), de derde naam op de shortlist van drie, vervolledigde het podium, voor de Fransman Kylian Mbappé (PSG) en de Argentijn Lionel Messi (Barcelona).

Top tien Speler van het Jaar

1.Luka Modric 29,05 % van de stemmen

2.Cristiano Ronaldo 19,08 %

3.Mohamed Salah 11,23 %

4.Kylian Mbappé 10,52 %

5.Lionel Messi 9,81 %

6.Antoine Griezmann 6,69 %

7.Eden Hazard 5,65 %

8.Kevin De Bruyne 3,54 %

9.Raphael Varane 3,45 %

10.Harry Kane 0,98 %

Winnaar Modric kreeg van Eden Hazard en Belgisch bondscoach Roberto Martinez het maximum van de punten. Zowel de kapitein van de Rode Duivels als Martinez zetten de middenvelder van Real Madrid op nummer 1 bij de verkiezing van beste speler bij The Best FIFA Football Awards. Hazard opteerde voorts voor de Franse wereldkampioenen Raphaël Varane (Real Madrid) en Kylian Mbappé (PSG). Ook Martinez zette Varane op twee, maar koos op drie voor de Argentijn Lionel Messi (Barcelona). Hij koos niet voor Hazard of De Bruyne. Andere bondscoaches (zoals de Franse en Argentijnse) stemden wel zonder schroom op een speler van hun land. (Bekijk alle lijstjes onderaanhet artikel).

Foto: EPA-EFE

Eden Hazard zelf krijgt van verschillende captains de eerste stek, waarbij de Duitser Manuel Neuer en de Congolees Chancel Mbemba. Ook bij de bondscoaches valt de Rode Duivel in de smaak. Bij onder meer de Engelse bondscoach Gareth Southgate, de Duitse bondscoach Joachim Löw en de Portugese bondscoach Fernando Santos is hij derde. Tom Saintfiet, Belgische coach van Gambia, zet Hazard op 1. Ronny Van Geneugden, die nu Malawi traint, zet Hazard op twee, achter Kevin De Bruyne.

Messi stemt op Ronaldo, maar Ronaldo gunt Messi geen punten

Opvallend: Lionel Messi zette eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo op drie (na Modric en Mbappé) en gaf zo toch punten aan de Portugees. Ronaldo gaf Messi echter geen punten. De FIFA Beste Speler van de voorbije twee jaar koos voor ex-Realploegmakkers Varane (eerste plaats) en Modric (tweede plaats) en de Fransman Griezmann (derde plaats).

Zevende plaats voor Martinez

Foto: REUTERS

Bondscoach Roberto Martinez moest tevreden zijn met de zevende stek. Frans bondscoach Didier Deschamps haalde het hier voor zijn landgenoot Zinédine Zidane (ex-Real Madrid) en de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic. Pep Guardiola (Manchester City) eindigde als vierde, voor de Duitser Jürgen Klopp (Liverpool).

Top tien Coach van het Jaar

1. Didier Deschamps 30,52 % van de stemmen

2. Zinédine Zidane 25,74 %

3. Zlatko Dalic 11,81 %

4. Pep Guardiola 11,46 %

5. Jürgen Klopp 7,18 %

6. Diego Simeone 3,23 %

7. Roberto Martinez 2,61 %

8.Ernesto Valverde 2,39 %

9.Stanislav Tsjertsjesov 2,14 %

10.Gareth Southgate 1,57 %

Zo stemden de topvoetballers zelf (enkel de aanvoerders van een land mochten stemmen):

Eden Hazard: 1. Luka Modric - 2. Raphael Varane - 3. Kylian Mbappé

Cristiano Ronaldo: 1. Raphael Varane - 2. Luka Modric - 3. Antoine Griezmann

Lionel Messi: 1. Luka Modric - 2. Kylian Mbappé - 3. Cristiano Ronaldo

Luka Modric: 1. Raphael Varane - 2. Cristiano Ronaldo - 3. Antoine Griezmann

Harry Kane: 1. Cristiano Ronaldo - 2. Lionel Messi - 3. Kevin De Bruyne

Hugo Lloris: 1. Raphael Varane - 2. Antoine Griezmann - 3. Kylian Mbappé

Manuel Neuer: 1. Eden Hazard - 2. Luka Modric - 3. Raphael Varane

Virgil Van Dijk: 1. Mohamed Salah - 2. Kevin De Bruyne - 3. Kylian Mbappé

Aleksandar Kolarov: 1. Lionel Messi - 2. Kevin De Bruyne - 3. Luka Modric

Henrikh Mkhitaryan: 1. Luka Modric - 2. Kylian Mbappé - 3. Cristiano Ronaldo

Edin Dzeko: 1. Luka Modric -2. Mohamed Salah - 3. Cristiano Ronaldo

Miranda De Souza Filho João: 1. Cristiano Ronaldo - 2. Kylian Mbappé - 3. Lionel Messi

Giorgio Chiellini: 1. Cristiano Ronaldo - 2 Luk Modric - 3. Mohamed Salah

Robert Lewandowski: 1. Luka Modric - 2. Raphael Varane - 3. Kylian Mbappé

Diego Godin: 1. Antoine Griezmann - 2. Mohamed Salah - 3. Luka Modric

Garcia Falcao: 1. Luka Modric - 2. Cristiano Ronaldo - 3. Kylian Mbappé

Bekijk hier de volledige lijst wie voor wie stemde.

Hazard stond op één bij de aanvoerders van Wit-Rusland, Bolivia, Chinees Taipei, Congo, Duitsland, Malta, Panama, Peru, Tanzania en Thailand.

De Bruyne stond op één bij de aanvoerders van de Dominicaanse Republiek en Schotland.

Foto: EPA-EFE

Zo stemden de belangrijkste bondscoaches:

Roberto Martinez: 1. Luka Modric - 2. Raphael Varane - 3. Lionel Messi

Gareth Southgate (Engeland): 1. Luka Modric - 2. Kylian Mbappé - 3. Eden Hazard

Ronald Koeman (Nederland): Kevin De Bruyne - 2. Antoine Griezmann - 3. Luka Modric

Tom Saintfiet (Gambia): 1. Eden Hazard - 2. Mohamed Salah - 3. Kevin De Bruyne

Didier Deschamps (Frankrijk): 1. Antoine Griezmann - 2. Raphael Varane - 3. Kylian Mbappé

Joachim Löw (Duitsland): 1. Luka Modric - 2. Kylian Mbappé - 3. Eden Hazard

Roberto Mancini (Italië): 1. Cristiano Ronaldo -2. Kylian Mbappé - 3. Luka Modric

Lionel Scaloni (Argentinië): 1. Lionel Messi - 2. Luka Modric - 3. Antoinne Griezmann

Leonardo Bachi (Brazilië): 1. Luka Modric - 2. Mohamed Salah - 3. Cristiano Ronaldo

Marcello Lippi (China): 1. Kylian Mbappé - 2. Luka Modric - 3. Eden Hazard

José Pekerman (Colombia): 1. Antoine Griezmann - 2. Luka Modric - 3.Lionel Messi

Ronny Van Geneughden (Malawi): 1. Kevin De Bruyne - 2. Eden Hazard - 3. Kylian Mbappé

Fernando Santos (Portugal): 1. Cristiano Ronaldo - 2. Luka Modric - 3. Eden Hazard

Jan Andersson (Zweden): 1. Kevin De Bruyne - 2. Luka Modric - 3. Eden Hazard

Ryan Giggs (Wales): 1. Luka Modric - 2. Kylain Mbappé - 3. Cristiano Ronaldo

Sven Vandenbroek (Zambia): 1. Kevin De Bruyne - 2. Luka Modric - 3. Mohamed Salah

Hazard stond op één bij de bondscoaches van de Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Gambia, Guam, Irak, Madagascar, Mexico, Nepal en Vietnam

De Bruyne stond op één bij de bondscoaches van Chili, Guatemala, Kirgizië, Malawi, Nederland, Zweden en Zambia