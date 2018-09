Advocaat van Stormy Daniels zegt derde slachtoffer van Kavanaugh te vertegenwoordigen

Volgens Avenatti zou de vrouw, een leeftijdsgenote van Kavanaugh, zou toen ze beiden naar de middelbare school gingen naar verschillende feestjes geweest zijn met Kavanaugh en zijn vriend Mark Judge. Volgens Avenatti zal zijn cliënte spreken over verschillende incidenten met jongens, onder wie Kavanaugh, die meisjes opzettelijk dronken zouden voeren op feestjes om hen dan om beurten te proberen aanranden. Haar beschuldiging zou in ieder geval “diskwalificerend” zijn voor Kavanaughs nominatie voor het Hooggerechtshof.

Avenatti benadrukte dat haar beweringen geloofwaardig zijn en dat de vrouw al meermaals gescreend werd door de overheid, aangezien ze verschillende overheidsjobs heeft gedaan. Ze zou onder andere voor het ministerie van Justitie gewerkt hebben. De vrouw zou bereid zijn met de FBI te praten en een leugendetectortest af te leggen.

De advocaat zegt “significant bewijs” te hebben. Hij tweette al over Kavanaughs pagina in het jaarboek van zijn school, waarin volgens Avenatti verwijzingen staan naar seksuele escapades. Zo zou “Devil’s Triangle” verwijzen naar seks tussen een vrouw en twee mannen.

Brett Kavanaugh must also be asked about this entry in his yearbook: "FFFFFFFourth of July." We believe that this stands for: Find them, French them, Feel them, Finger them, F*ck them, Forget them. As well as the term "Devil's Triangle." Perhaps Sen. Grassley can ask him. #Basta