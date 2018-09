Kremlincriticus Navalny meteen na vrijlating opnieuw veroordeeld tot twintig dagen cel

Onmiddellijk na zijn vrijlating is Kremlincriticus Aleksej Navalny veroordeeld tot een nieuwe gevangenisstraf van twintig dagen. Hij riep op tot deelname aan een verboden demonstratie begin september in Rusland en maakte zich zo strafbaar, zei de rechter in Moskou maandagavond. Bij de actie raakten twee politieagenten gewond en werd een politieauto beschadigd.

Navalny was pas een paar uur eerder vrijgelaten, nadat hij dertig dagen in de cel had gezeten. Toen hij de gevangenis buiten stapte, stond de politie hem op te wachten voor een nieuw proces. Navalny staat bekend als een hevig criticus van president Vladimir Poetin.

De 42-jarige blogger had opgeroepen tot protesten op 9 september tegen een omstreden pensioenhervorming. Duizenden betogers trokken vervolgens in verschillende steden de straat op. In totaal pakte de politie duizend betogers op. Navalny zelf was op de actie niet aanwezig. Hij was veroordeeld voor een andere protestactie.

Het proces is politiek gemotiveerd, zei Navalny, die met zijn team de corruptie in Rusland geregeld aanklaagt. Navalny, die niet mocht meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen in maart, beschuldigde in augustus de Russische Nationale Garde van gesjoemel met maaltijden voor soldaten.