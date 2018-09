Oprichters van Instagram dienen ontslag in

De twee oprichters van Instagram hebben hun ontslag ingediend en willen de fotodeeldienst in de komende weken verlaten. The New York Times meldt het vertrek van Kevin Systrom en Mike Krieger op basis van ingewijden.

Systrom is de algemeen directeur bij Instagram, Krieger is technisch directeur. Beiden lanceerden de sociaalnetwerksite in 2010. Sindsdien maakte het bedrijf een stormachtige groei door. Het werd in 2012 door Facebook gekocht voor een miljard dollar. Onlangs werd de foto- en video-app als zelfstandig bedrijf door analisten van Bloomberg geschat op een waarde van 100 miljard dollar. Instagram meldde in juni dat het de grens van een miljard maandelijks actieve gebruikers is gepasseerd.

Systrom en Krieger hebben Facebook naar verluidt maandag ingelicht over hun keuze. De reden voor hun vertrek is niet bekend, meldt The New York Times.