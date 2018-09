Child Focus lanceert jaarlijkse #NotFoundDay: “Pagina niet gevonden, net zoals dit kind”

Chid Focus lanceert vandaag zijn eerste en voortaan jaarlijkse #NotFoundDay. De stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen wil via deze weg het publiek bekend maken met de applicatie Notfound.org, waarop automatisch een foto van een vermist kind op elke 404-pagina – “pagina niet gevonden” – van de site van gebruikers wordt geplaatst.

Die webapplicatie, in 2002 opgericht door Missing Children Europe en Child Focus met behulp van FamousGrey, is door meer dan 5.700 websites gedownload. Doel van #NotFoundDay is de eigenaars van websites en bedrijven aan te sporen die app te downloaden en aldus bij te dragen tot het terugvinden van vermiste kinderen, stelt Child Focus.

“De wereld telt zowat anderhalf miljoen websites”, verklaart Gail Rego, communicatieverantwoordelijke bij Missing Children Europe. “Gemiddeld levert ongeveer zeven procent van de bezoeken aan een website een ‘404 error not found’-antwoord op. Als één procent van die sites de app notfound.org installeert, kan je je het gigantische effect voorstellen op de kansen om een vermist kind terug te vinden.”

Ruim 92 miljoen foto’s

De app bevat meer dan 92 miljoen foto’s van vermiste kinderen. Notfound beschikt over een geotag-technologie die ervoor zorgt dat de internauten enkel inlichtingen voorgeschoteld krijgen over zaken van verdwenen kinderen in hun omgeving.

“Het installeren van de app is een bijkomende, eenvoudige en gratis manier om de zaken in een stroomversnelling te plaatsen”, zegt Rego. “Maar Notfound levert de webgebruiker nog andere voordelen op. Met het installeren van de app kan je ook de resultaten van de onderzoeken terugvinden op Google. Voorts, terwijl de meeste gebruikers de site verlaten wanneer zij op een 404-pagina zijn gestoten, verbetert Notfound de ervaring van de webgebruiker door de meest nutteloze pagina van het web een functie te geven.”

In juli keurde de federale Belgische regering een resolutie goed die voorziet in steun voor de Notfound-campagne op alle websites.