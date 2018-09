Opvallende uitspraak Kris Peeters (CD&V) bij Gert Late Night: “Met 5 procent burgemeester worden? Ja”

Antwerpen - In Gert Late Night was vicepremier Kris Peeters te gast op de boot van Gert Verhulst en James Cooke, samen met de meisjes van K3. Kris Peeters deed meteen een opmerkelijke uitspraak over de verkiezingsslag in Antwerpen: jawel, ook als hij bijvoorbeeld maar vijf procent haalt, zou hij het burgemeesterschap durven claimen als hij nodig is voor de coalitie.

Het begon met de vraag van Gert Verhulst of hij burgemeester wil worden. "Natuurlijk", antwoordde Peeters. "We gaan ervoor, maar natuurlijk zal de Antwerpenaar beslissen op veertien oktober. We hopen op een mooi resultaat. Elke verkiezing heeft zijn verrassing en we hopen dat wij dat zullen zijn deze keer." Of hij gráág burgemeester zou worden, wilde Verhulst weten. "Heel graag, maar nogmaals, het is aan de Antwerpenaar op verkiezingsdag."

En als hij, stel nu, vijf procent zou halen, maar wel de sleutel van de coalitievorming in handen zou hebben, zou hij dan het burgemeesterschap kunnen opeisen? "Die hypothese is aan de lage kant, maar als men u absoluut nodig heeft, als je in de situatie zit dat je veel kunt vragen, dan zou dat kunnen", aldus Peeters. Verhulst: "Echt? Als je vijf procent hebt en iemand anders misschien dertig procent?" Peeters: "Ja, als men u absoluut nodig heeft." Verhulst: "Dan ga je het hard spelen." Peeters: "Ik ga het zeker hard spelen.”