Weduwe boer Charel gearresteerd voor grootschalige drugshandel: labo opgerold, befaamde hoeve doorzocht

Aalter - Vera Schouppe, de 55-jarige weduwe van boer Charel, is gearresteerd op verdenking van grootschalige drugshandel en -productie. Ook haar drie zonen Stijn, Pieter en Tom zitten in de cel. Dat heeft de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen gemeld. “Hun professioneel labo in Waals-Brabant werd ontmanteld en bij 5 huiszoekingen werden 15 verdachten opgepakt”, klinkt het bij het gerecht.

De Federale Gerechtelijke Politie is voorbije dinsdag om 5 uur ’s morgens binnengevallen in de opgeknapte hoeve van wijlen Karel Declerck in Lotenhulle (Aalter). Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De landbouwer, beter bekend als de vereenzaamde boer Charel, werd daar in 1996 gevolgd voor een reportage door Paul Jambers. Maar achter de façade van de idyllische en hoeve blijkt nu een onderdeel van het professionele drugslaboratorium te zitten.

Charles raakte bekend door een VTM-reportage van Paul Jambers in 1996 over zijn opmerkelijke onhygiënische levensstijl. Zo at de man eieren uit dezelfde pan als zijn katten, terwijl hij de spinnenwebben ontweek. In 2009 trouwde hij met Vera Schouppe, die zelf al vier kinderen had. In 2013 stierf de man aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Foto: VUM

Complexe drugsproductie

De vangst van de politie is niet gering. Toen de speurders op dinsdag 18 september binnenvielen in talloze locaties in Orp-Jauche, Aalter, Denderleeuw, Antwerpen, Berlare, De Pinte, Ninove en in garageboxen in Antwerpen namen ze talloze zaken in beslag. “We troffen onder andere het labo en vijf kilogram speed aan. Ook 35.000 euro, vijf wagens en twee motorfietsen zijn inbeslaggenomen”, bevestigt de Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen.

Aan het hoofd van de professionele drugsbende staan geen onbekenden: weduwe Vera Schouppe en haar drie zonen Stijn, Pieter en Tom. Zij hadden de leiding over een complexe drugsproductie. “Door het samenbrengen van verschillende producten en een aantal chemische verwerkingen in een gehuurd pand van het Waalse Orp-Jauche, konden ze speedolie aanmaken. Op een andere locatie maakten ze daar dan speed van”, laat de politie weten.

Ontmanteld

Maar ook de volgende schakel in de drugstrafiek nam de familie voor haar rekening. Ze maakten niet alleen de drugs, zo verhandelden die ook meteen, zo bleek uit het onderzoek van de speurders. “Ze gebruikten hiervoor vaak gehuurde bestelwagens en motorfietsen met valse of vervalste nummerplaten”, bevestigen ze.

In het totaal zijn er dan ook vijftien verdachten opgepakt, waaronder dus de familie van boer Charel. “Hun professioneel labo werd ontmanteld. De onderzoeksrechter van Dendermonde plaatste 10 verdachten onder aanhoudingsmandaat”, aldus de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen. “De andere vijf zijn onder strenge voorwaarden vrijgelaten.”