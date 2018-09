Onbegrip over ‘doelpunt van het jaar’ van Salah: “Niet eens zijn mooiste, en wat met Ronaldo of Bale?”

LEES OOK:

De winnende treffer viel in de wedstrijd tussen Liverpool en Everton. Salah knokte zich voorbij enkele Everton-verdedigers en krulde de bal dan heerlijk in de verste kruising. Een mooie goal, daar niet van, maar zelfs zijn Liverpool-ploegmaat James Milner was verbaasd: “Proficiat, Mo Salah om met je zevende mooiste goal van vorig seizoen het “doelpunt van het jaar” te winnen.”

Opvallend: het doelpunt werd in de Premier League niet eens verkozen tot “doelpunt van de maand”. Die eer ging in december 2017 naar Jermain Defoe die met een goal à la Van Basten scoorde voor Bournemouth tegen Crystal Palace.

Maar volgens velen waren er vorig seizoen nog heel wat goals van andere spelers die mooier waren dan die van Salah. Vooral de treffers van Bale en Ronaldo voor Real Madrid in de Champions League worden op sociale media heel wat hoger ingeschat.

Daar klinkt ook dat mannen als Lionel Messi of Arjen Robben elke week zo’n goal maken.

De Egyptenaar haalde het in de Puskas-verkiezing onder meer van:

- de omhaal van Gareth Bale bij Real Madrid in de finale van de Champions League tegen Liverpool.

- de kurkdroge streep van de Fransman Benjamin Pavard in de achtste finales van het WK tegen Argentinië

- de omhaal van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid in de Champions League tegen Juventus.

- de solo van Lionel Messi voor Argentinië tegen Nigeria.

M pretty sure FIFA don't watch Bundesliga If they do then Robben would have won every Puskas Award since It established in 2009. If that guy scores 10 goals in a season then 8 of them are better than that Salah's one ag Everton.But Its normal as Robben does in every fuking week.