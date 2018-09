België tekent ambitieuze klimaatafspraken niet: “Minister niet opgedaagd en geen verklaring. Dat is beschamend”

Nederland, Luxemburg en België zouden maandag hun groenste beentje voorzetten en gezamenlijk een verklaring ondertekenen waarin beloofd wordt scherpere klimaatdoelen na te leven. Op het allerlaatste moment weigerde ons land dat te doen. Volgens de Vlaamse regeringspartijen is het de schuld van energieminister Marie Christine Marghem (MR). “Beschamend”, klinkt het.

Het was een nobel idee om als Benelux-landen zich te engageren ambitieuzere klimaatdoelen na te leven. Toch lukte het niet. Aan de voorbereiding lag het alleszins niet. De ceremonie op de Nederlandse ambassade van maandag stond al geruime tijd gepland. Minister Marghem daagde echter niet op en in plaats van een gezamenlijk ondertekend document kwam er een kortere en vagere intentieverklaring, schrijft De Morgen.

De ambitie van de drie landen kwam niet uit de lucht vallen. Sinds het veelbesproken Klimaatakkoord van 2015 is er niet gesleuteld aan de Europese klimaatdoelen voor 2030. De verschillende lidstaten willen dat wel gaan doen en daarom zijn er onderling gesprekken (de zogeheten Talanoa-dialogen) gestart.

Beschamend

“Acht landen, waaronder al onze buurlanden, engageerden zich al expliciet om meer te gaan doen. Samen met Nederland en Luxemburg zou ook België zich nu achter die ambitie scharen, zodat de Benelux met één stem binnen Europa zou kunnen aandringen op scherpere ambities”, aldus Lien Vandamme, klimaatexperte bij 11.11.11.

Van één stem was maandag dus geen sprake. “Op de dialoog die daarover gisteren was gepland in Brussel, is onze verantwoordelijke minister niet opgedaagd en is er geen gezamenlijke verklaring getekend. Dat is beschamend.”

Kerncentrales

Hoe kon dat gebeuren? “De minister kon inderdaad op het laatste moment niet komen en stuurde een afgevaardigde, maar dat had alles te maken met de dringende persconferentie over de kerncentrales”, zegt woordvoerster Marie-Ange Dhondt. “Wat de Talanoa-dialoog betreft, is er wel degelijk een ministeriële overeenkomst waarin staat dat er in de komende weken een verklaring komt die meer uitgewerkt zal zijn. Die tekst zal worden aangepast zodat er ook een langetermijnvisie in staat.”

“Dit is geen vodje papier”

Volgens de Vlaamse regeringspartijen ligt de fout wel degelijk bij Marghem. De energieminister zou de regeringspartijen pas donderdag hebben ingelicht over de inhoud van de tekst en dat was te krap om één en ander te checken. Ook werden er geen vergaderingen met alle regeringen in ons land gepland, zoals gebruikelijk is in dergelijke situaties.

“Ze kan toch niet verwachten dat wij ons engageren zonder dat we de tijd krijgen om de zaken in die tekst te verifiëren?”, stelt een N-VA-bron tegen De Morgen. “Dit is geen vodje papier. Het blijven internationale akkoorden, die ga je niet rap rap ondertekenen.”

Ook CD&V en Open VLD hekelen de timing van Marghem. “Op zo’n korte termijn konden we dat niet ernstig bekijken. Dit was te kort dag”, klinkt het. “Misschien dacht ze: ‘We zullen dit er snel doorjagen’, maar dat gaat zo niet. We gaan niet zomaar iets ondertekenen zonder dat we dat vooraf bestudeerd hebben. Zeker niet over zo’n thema.”