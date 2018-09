Thibaut Courtois remt het verkeer in zone 30: “Ik weet hoe belangrijk dit is”

Nu het wel snor zit met die orgaandonaties, richt Frances Lefebure (30) in het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’ vanavond haar pijlen op een ander probleem: onze zware voet. Doelman ­Thibaut Courtois (26) gooit zijn lichaam in de strijd voor de zone 30.

De zones 30: we vlammen erdoor. Nochtans spreken de cijfers voor zich. Een fietser of voetganger die aan dertig kilometer per uur wordt aangereden, heeft 98 procent kans om te overleven. Aan vijftig kilometer per uur daalt die kans naar 24 procent. Per dag raken tien kinderen gewond in het verkeer. Redenen genoeg dus om de zone 30 in ere te herstellen.

Aan een school in Torhout stelt Frances Lefebure vast dat bijna niemand onder de dertig per uur blijft. Ze laat een pop-up beeld van Thibaut Courtois maken om bestuurders af te remmen. De doelman van Real ­Madrid werkt graag mee: “Ik heb twee kindjes en weet hoe belangrijk dit is. Als kind werd ik bijna aangereden. Had ik een been gebroken, dan was er geen sprake geweest van een carrière als keeper.”

In Oostende gaat Lefebure ‘ploggen’: al joggend plastic opruimen. Ze trekt ook naar Elsene om de 86-jarige Edward te helpen. Die zit al 66 jaar met een deuntje in zijn hoofd dat niemand kan thuisbrengen.