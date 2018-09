Red Flame Heleen Jaques schrijft emotioneel bericht over strijd tegen hardnekkige blessure: “Wat een avontuur...”

Heleen Jaques maakte deze zomer de overstap van Anderlecht naar Fiorentina. Veel plezier beleefde de 30-jarige Red Flame nog niet aan haar Italiaans avontuur. De reden? Een hardnekkig knieprobleem.

LEES OOK (+): Red Flame Heleen Jaques (30) is klaar voor nieuw avontuur bij Fiorentina: “Ik kan hier nog véél bijleren”

“Ik ben klaar voor een nieuw buitenlands avontuur. Bij een ploeg die mee kan doen voor de prijzen”, vertelde Jaques aan ons begin augustus. Maar na twee weken voorbereiding sloeg het noodlot toe. Ze liep een knieblessure op en moest revalideren. En dat ging moeizamer dan verwacht, zo schrijft de Red Flame dinsdag op Instagram.

“Het is tijd om de stilte te doorbreken”, aldus Jaques. “La Viola (de bijnaam van Fiorentina, red.): wat een avontuur… Aan twee weken intensief trainen kwam plots aan einde… De diagnose was een probleem aan het kraakbeen en oedeem (vochtophoping, red.) in mijn knie. Het grote advies van de dokters: het heeft tijd nodig. Het konden twee weken zijn, of vier, of zes, of misschien zelfs langer… En het andere advies dat ik kreeg: doe het rustig aan.”

“Dat laatste was het moeilijkste voor mij”, schrijft de Red Flame.” Dat is namelijk tegen mijn natuur. Het was geen makkelijke tijd, want je hebt geen idee wanneer je beter bent. Ik kon alleen maar hard werken en stap voor stap beter worden. En dan… bronchitis waarbij ik antibiotica moest innemen. Maar nu krijg ik, eindelijk, de eer om het shirt van La Viola te dragen.”

Jaques staat te popelen om aan haar Italiaans avontuur te beginnen. “Ik wil iedereen bedanken die me de voorbije weken gesteund heeft. Een speciaal dankwoord gaat uit naar Fiorentina, voor de hulp en het vertrouwen. Ik wil ook Vincent Callewaert, Fabienne Vandensteen en Elke Van den Steen bedanken. En natuurlijk mijn ouders en vriend om mij te ondersteunen en elk moment van de dag te motiveren.”

Het debuut van Jaques voor Fiorentina is mogelijk voor woensdag, wanneer La Viola tegen Fortuna Höring spelen in de Champions League. In de Serie A voor vrouwen neemt Fiorentina het zondag thuis op tegen Milan. Op de eerste speeldag speelden La Viola 2-2 gelijk tegen Verona.