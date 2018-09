Fiscale mokerslag voor Beaulieu-telg: 103 miljoen betalen of boeken toe

Stefaan Colle moet kiezen: 103 miljoen betalen aan de fiscus of de boeken neerleggen. Het is de zwaarste veroordeling ooit in alle Beaulieu-dossiers. Dat meldt De Standaard.

Stefaan Colle, gehuwd met de jongste dochter van de overleden Beaulieustichter Roger De Clerck, staat voor een erg delicate beslissing. Zijn bedrijf in Kruishoutem, de vennootschap Nyobe (vroeger bekend als Beaulieu Nylon), is veroordeeld voor belastingontwijking en moet omgerekend minstens 103 miljoen euro betalen. De boete kan nog oplopen na de precieze berekening van de verwijlintresten. De voorziening in Cassatie om aan de veroordeling te ontsnappen, draaide vrijdag op niets uit.

Het gaat om de zwaarste veroordeling ooit in alle Beaulieu-dossiers. Colles bedrijf staat los van de groep Beaulieu International dat een zusterbedrijf is. Stichter Roger De Clerck verdeelde zijn groep in 1991 onder zijn zes kinderen. Colle, die met de jongste dochter, An De Clerck, huwde, kreeg toen onder meer het fiscaal bezwaarde Nyobe.

Volgens de rechtbank ontweek Nyobe belastingen via een Zwitserse structuur. De oorsprong van het dossier gaat terug tot de periode 1983-1987. Nyobe werd al in 2014 door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot het betalen van 43,6 miljoen euro, te verhogen met verwijlintresten. Door de hoogte van die intresten, tot voor kort bedroegen ze nog jaarlijks 7 procent en daarvoor zelfs meer dan 12 procent, is de eindfactuur bijzonder gepeperd.

Vogelvrij

Het bedrijf legde in zijn boekhouding eerder al een voorziening van 103 miljoen euro aan. Daardoor werd het eigen vermogen fors negatief. Met andere woorden: als Colle niet bijspringt, kan Nyobe de monsterboete niet betalen. Colle zelf is een vermogend man, maar 103 miljoen euro blijft veel geld.

De raad van bestuur van Nyobe is nu aan zet. ‘Gaat Colle betalen of laat hij de vennootschap failliet gaan?’, vroeg een fiscale advocaat die anoniem wenste te blijven gisteren zich af. ‘De veroordeling is definitief. Vanuit fiscaal standpunt is hij vogelvrij.’

Bij Nyobe in Kruishoutem werken 140 mensen. Een externe woordvoerder zegt dat het bedrijf continuïteit beoogt en de vrijwaring van de tewerkstelling. Nyobe heeft ook al aan leveranciers laten weten dat het mikt op continuïteit.

Ook al is volgens fiscalisten de boeken neerleggen een optie, het lost de zaak niet definitief op. De fiscus kan vervolgens de bestuurders proberen aansprakelijk te stellen voor de belastingontwijking uit het verleden. Doordat het om ondertussen zeer oude feiten gaat, wordt dat geen eenvoudig proces. Colle kan ook beweren dat zijn schoonvader destijds het systeem opzette en hij de zaak alleen maar erfde.

Volgens Michel Maus, een andere fiscaal advocaat, kan Colle naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens trekken wegens de onredelijk lange procedure. ‘Die kan niet alleen toegeschreven worden aan vertragings­manoeuvres van het bedrijf’. Maus acht ook een procedure mogelijk wegens schending van het eigendomsrecht. ‘Vanwege de hoogte van de verwijlintresten.’ Die procedures beletten niet dat de fiscus ondertussen de betaling kan vorderen.

Nog meer op komst

De factuur van 103 miljoen is niet de enige zorg van Stefaan Colle. Samen met andere leden van de familie De Clerck wordt hij ook persoonlijk geviseerd in een strafrechtelijk onderzoek over een aandelentransactie bij Beaulieu International Group. Drie familieleden verdeelden toen het pakket aandelen van de Libanees Harout Katchadourian onder zich voor een zacht prijsje van 12 miljoen euro.

Twee andere familieleden die verstoken bleven van die aandelen, dienden een klacht in bij het parket. Volgens hen ging het om een witwasoperatie en waren de aandelen 193 miljoen euro waard. In die zaak hangt Colle eveneens een belangrijke fiscale en mogelijk zelfs strafrechtelijke veroordeling boven het hoofd. ‘Hij had beter al lang moeten schikken zoals andere familieleden deden’, zei een betrokkene maandag.