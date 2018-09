Francken pikt harde uithaal van Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken niet: “Bende hypocriete huichelaars”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken haalt in zijn nieuwe boek stevig uit naar het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Hemelsbreed verschil tussen de theorie en ‘theo-praktijk’”, luidt het onder meer. Francken laat zich die teksten niet zomaar welgevallen en reageert fel. “Zolang Vlaams Belang racisten tolereert, is samenwerking niet mogelijk.”

‘Francken faalt’. Dat is de titel van het nieuwe boek dat Van Grieken dinsdag presenteert. Het mag geen verrassing heten dat er weinig lovende woorden over het beleid de staatssecretaris voor Asiel en Migratie in te vinden zijn. Naar eigen zeggen heeft hij “geen andere keuze” dan zich tot het N-VA-kopstuk te richten. “Hij weigert nu al vier jaar lang elk debat met mij, keer op keer.”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Foto: BELGA

Theorie en theo-praktijk

Het grote probleem met het beleid van de staatssecretaris is “het hemelsbrede verschil tussen de theorie - wat Francken tweet- en de theo-praktijk, wat Francken doet”, stelt Van Grieken in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Ik heb geen probleem met wat Theo Francken zegt, ik heb een probleem dat er nooit daden volgen op zijn woorden.”

Zo is de immigratiestroom enkel toegenomen, ondanks de straffe taal van Francken, vervolgt de Vlaams Belang-voorzitter. “Ik stel ook vast dat we een van de laagste uitzetpercentages hebben, nog geen 16 procent van de illegalen wordt teruggestuurd. Een lichtpuntje was dat Francken meer criminele illegalen het land uitzet. Maar we hebben vorige week geziendat hij ook criminele illegalen terug loslaat.”

Racistische onzin

Ondanks de stevige kritiek reikt Van Grieken wel nog de hand naar Francken en de N-VA. Alleen door een samenwerking met Vlaams Belang is “echte verandering” mogelijk, stelt de voorzitter. “Als je kiest voor Theo Francken krijg je er gratis Kris Peeters bij. Als we naar het buitenland kijken, waar echte verandering qua migratiebeleid is zoals Italië of Oostenrijk, dan loopt dat via partijen als de onze. Als Francken echte verandering wil, dan moet hij met ons samenwerken en niet altijd onze uitgestoken hand afwijzen.”

Francken moet echter niets weten van het gebaar en countert met een eigen ferme uithaal. “Zolang het Vlaams Belang leden die racistische onzin uitspuwen tolereert, is er geen samenwerking mogelijk met N-VA”, luidt het antwoord van de staatssecretaris in ‘De Ochtend’.

Enerzijds met de glimlach de hand uitsteken, anderzijds de eigen hoofdredacteur racistische posts over mijn raadgever Laurent laten verspreiden op sociale media. Hoe zouden ze dat id eigen VB-huisstijl benoemen? Bende hypocriete huichelaars!



Zoiets? pic.twitter.com/2CVeQ2qEPN — Theo Francken (@FranckenTheo) 25 september 2018

Hypocriete huichelaars

Hij verwijt het Vlaams Belang “schijnheiligheid”. Francken verwijst naar berichten van Filip De Man. “De Man, de hoofdredacteur van Vlaams Belang, is een sociale mediacampagne gestart tegen mijn rechterhand Laurent Mutambayi. Hij probeert die man kapot te maken met racistische praat. Dan is het bijzonder hypocriet om te vragen om samen te werken”, aldus Francken.

“Enerzijds met de glimlach de hand uitsteken, anderzijds de eigen hoofdredacteur racistische posts over mijn raadgever Laurent laten verspreiden op sociale media. Hoe zouden ze dat in de eigen VB-huisstijl benoemen? Bende hypocriete huichelaars! “, voegt de N-VA-staatssecretaris er nog aan toe op Twitter.