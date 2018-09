Communiceren met medewerkers uit alle windstreken

Simon De Greef is aan de slag in het labo van AB InBev Belgium in Leuven. Foto: Jobat.be

Een week na het behalen van zijn bachelordiploma farmaceutisch en biologisch laborant kon Simon De Greef (26) al aan de slag in het labo van AB InBev Belgium in Leuven, tijd voor vakantie was er niet meer bij. Het internationale karakter en het stimuleren van eigen initiatief maken van Simon een tevreden medewerker.

“Ik heb het naar mijn zin, hoewel de jobinhoud en het takenpakket momenteel eigenlijk niet zoveel te maken hebben met mijn opleiding. Ik was meer gewend om in een biologisch laboratorium te werken”, vertelt Simon De Greef. Hij werd voor deze functie geselecteerd door het gespecialiseerd rekruteringskantoor Lab Support. Bij de biergigant kwam Simon terecht op de afdeling “packaging” van het overkoepelend labo dat fysische en mechanische testen uitvoert op uiteenlopende verpakkingen voor de ganse groep.

“Bij de introductie van nieuwe flesjes voeren wij bijvoorbeeld testen uit op het vlak van veiligheid en normen”, vertelt hij. “Via metrologie controleren we of ze beantwoorden aan de voorgeschreven technische tekeningen. Testen gaat niet alleen om flesjes, maar ook om blikjes, vaten of de bakken waarin drank wordt verpakt.”

Engels als voertaal

Ondertussen is Simon iets meer dan twee jaar aan de slag bij AB Inbev en behoorlijk te spreken over het internationale karakter van zijn afdeling. Engels is de voertaal. “Ruim de helft van alle werknemers op het labo zijn afkomstig uit het buitenland. De samenwerking en communicatie met medewerkers uit alle windhoeken vind ik uitdagend.”

Voor Simon is de vrijheid in zijn job een belangrijk goed. “Vanzelfsprekend moeten wij bepaalde deadlines respecteren, maar daarbuiten is er veel ruimte om ons werk op een creatieve manier in te vullen.”

Innovatie staat, volgens hem, hoog in het vaandel. Jaarlijks vindt er bij AB InBev bijvoorbeeld een meeting plaats waarbij alle mogelijke ideeën de revue passeren en de beste innovaties worden beloond. “Zo zoeken wij voortdurend naar nieuwe ecologische oplossingen. Met ons labo zijn we daarbij slechts een onderdeel van de grote keten, want ook andere afdelingen worden betrokken bij het uitwerken van nieuwe concepten.”

Opportuniteiten grijpen

Medewerkers van AB InBev krijgen de ruimte voor het volgen van bijscholingen, Simon pikte onder andere een opfrissingscursus Excel mee. “Tijdens de middagpauze worden er ‘lunch & learn’ sessies georganiseerd rond diverse topics: van LinkedIn en Engels tot veiligheid en ‘diversity and inclusion’”, vertelt hij. “Elke donderdag is er een open bar, een perfect moment om andere mensen binnen het bedrijf te leren kennen en om de hiërarchie te verbreken.”

Voorlopig zit Simon op zijn plek. “Als wereldwijde organisatie liggen er zeker nog mogelijkheden om door te groeien, zowel verticaal als horizontaal. Het komt er vooral op aan om opportuniteiten te grijpen.”

