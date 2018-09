Proces Catalaanse ex-ministers tegen Spaanse rechter ingeleid

Brussel - Het proces dat de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont, en vier andere afgezette ministers van de Catalaanse regering, hebben aangespannen tegen de Spaanse onderzoeksrechter Pablo Llarena, is dinsdag ingeleid voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

Een pleitdatum is er evenwel nog niet bepaald, dat zal pas eind oktober gebeuren. Vermoedelijk zal er pas in februari of maart 2019 gepleit worden, voor een kamer met drie rechters. Die kamer moet nu eerst beslissen of er meteen over de grond van de zaak kan gepleit worden, of dat er eerst moet beslist worden of de Belgische justitie wel bevoegd is voor dit dossier.