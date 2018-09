Internet reageert geschokt op video waarin circustijger plots epileptische aanval krijgt tijdens voorstelling

Een akelig moment tijdens een circusact in de Russische stad Magnitogorsk. Gedurende de voorstelling van afgelopen zondag kreeg een tijgerin plots een epileptische aanval. Pas nadat de circustemmers enkele emmers water over de kop van het dier goten, was de tijgerin opnieuw bij bewustzijn. Op sociale media lieten een massa geschokte reacties niet lang op zich wachten.

Het slachtoffer in kwestie was Zena, de zesjarige tijgerin van het circus. Het roofdier moest net voordien door enkele brandende ringen springen toen ze plots instortte. Op amper enkele meters van het publiek kreeg Zena zichtbaar last van stuiptrekkingen en was ze buiten bewustzijn.

Het ging om een levensgevaarlijke situatie, vooral de tijgerin zelf. Dierentemmer Artur Bagdasarov vreesde immers dat Zena zou aangevallen worden door de andere tijgers. Om de overige roofdieren toch niet op bloeddorstige gedachten te brengen, besloot hij om de tijgerin uit hun buurt te trekken. De muziek viel kort nadien stil, terwijl enkele collega’s van de man voor emmers water zorgden.

Sadisten

Uiteindelijk kreeg Bagdasarov het dier opnieuw bij bewustzijn, wat met een groot applaus werd onthaald. Op het internet is echter niet iedereen even lovend. Berichten over dierenmishandeling deden immers snel de ronde. “Jullie zijn sadisten, schaam jullie”, viel er onder meer te lezen. “Dit is pure horror, wat een wrede omstandigheden.” Intussen ontkenden de dierentemmers alle beschuldigingen.

Karina, de zus van Bagdasarov, reageerde achteraf op het incident. “Artur deed alle juiste dingen om haar terug bij bewustzijn te brengen”, klonk het. “Daarbij was het belangrijkste om een gevecht met de andere dieren te vermijden.” En ook Artur is ervan overtuigd dat hij correct heeft gehandeld. “Het ging om een noodsituatie”, verklaarde hij. “Als ik haar naar de kooi had getrokken, gingen de andere tijgers meekomen en haar verscheuren.” Volgens de circusgroep stelt de tijgerin het intussen goed.