Kreeg u uw oproepingsbrief voor de verkiezingen nog niet? Nog geen reden tot paniek

U kreeg uw oproepingsbrief om te gaan stemmen op 14 oktober nog niet, maar een aantal van uw vrienden al wel? Geen zorgen, u mag wel degelijk gaan stemmen. En u zult de brief ook nog krijgen.

“Het klopt dat sommige mensen hun kiesbrief al hebben gekregen en anderen nog niet”, zegt Geert Demarsin, adviseur van de Verkiezingen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, uit aan Radio 2 Antwerpen. De reden? Gemeentebesturen sturen los van elkaar die brief op aan hun inwoners. De inwoners van Antwerpen of Gent kregen de oproepingsbrief bijvoorbeeld nog niet. In Rumst of Puurs kregen ze die al wél.

Sinds eind augustus konden en mochten de brieven opgestuurd worden. Sommige gemeenten deden dat dus al, andere gemeenten nog niet. Maar ten laatste eind deze week moeten ze wel de deur uit. Wie haar of zijn oproepingsbrief nog niet kreeg, zal die dus binnenkort nog krijgen.

“Gebeurt dat tóch niet, dan neem je best contact op met jouw gemeentebestuur”, klinkt het. Als jouw brief bijvoorbeeld verloren is gegaan, dan krijg je van de gemeente een duplicaat.

Sowieso is het niet krijgen van de oproepingsbrief via de post geen reden om niét te gaan stemmen. Er wordt dus wel degelijk verwacht dat je de oproepingsbrief toch nog te pakken krijgt als er bij de post iets fout is gelopen.