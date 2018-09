45 nieuwkomers en 59 vertrekkers op amper twee jaar bij AA Gent: “Zo kan je geen resultaten neerzetten”

“Het lijkt wel of ze er plezier in hebben almaar spelers te verhandelen. Vijfenveertig nieuwkomers en negenenvijftig vertrekkers op vier transferperiodes: Gent is een handelshuis, een doorgangshuis geworden. En dat maakt werken op termijn onmogelijk. Je moet altijd een geraamte houden en dan gepast aanvullen zoals Club Brugge, Genk en Standard dit seizoen. Je ziet dat vooral Club Brugge en Genk almaar beter worden. Door gericht aan te trekken: kwaliteit in plaats van kwantiteit.”

Wat voor de Nederlander ...