Bart De Wever: “Entourage van Kris Peeters is links, linkser, linkst”

Brussel - De verkiezingscampagne in Antwerpen is door waarnemers en betrokkenen al bestempeld als bits en hard. In een uitgebreid interview met Humo doet N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever er nog een schepje bovenop. Niet alleen oppositiepartij Groen krijgt kritiek, ook CD&V-lijsttrekker Kris Peeters moet het opnieuw ontgelden. De Wever bestempelt de entourage van Peeters als “links, linkser, linkst”. In het interview sluit De Wever ook niet uit dat hij nog tien jaar partijvoorzitter blijft.

In het Humo-interview van zeven bladzijden gaat Bart De Wever geen onderwerp uit de weg: de asiel- en migratiecrisis, de begroting, de rol van de media, het beleid in Antwerpen de afgelopen jaren, de beschuldigingen van belangenvermenging, de (on)zin van economische groei, de klimaatopwarming, de verkiezingscampagne... alles passeert de revue.

“Opkuisen”

Wat het asiel- en migratievraagstuk betreft, herhaalt De Wever het veelbesproken “opkuisen” van het Maximiliaanpark. Volgens hem moet het park “opgekuist” worden zoals Calais. “Ontruimen en leegmaken, avond na avond. Dat is bikkelhard, die beelden uit Calais waren vreselijk. Maar we moeten erdoor”, aldus De Wever.

De Wever gelooft ook dat hotspots in Noord-Afrika kunnen helpen. “Mochten Merkel en Macron met een rugzak vol geld door Noord-Afrika trekken, dan zijn we er overmorgen door. Tunesië en Marokko gaan die hotspots niet uit zichzelf openen.” Ook die opvangkampen zullen wellicht harde beelden opleveren, beseft De Wever. “Maar dat is de korte pijn. Niemand zal nog 10.000 dollar geven aan mensensmokkelaars om uiteindelijk in een kamp in Tunesië te eindigen.”

Foto: Photo News

“Misschien doe ik nog 10 jaar voort”

Wat de verkiezingscampagne in Antwerpen betreft, herhaalt De Wever dat hij “nooit zal besturen met Vlaams Belang”. En ook al “gruwt” hij van het programma van Groen, toch wil hij die partij niet helemaal uitsluiten. En dat Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer hem emotioneel ongeschikt noemde om burgemeester te zijn, kan De Wever naar eigen zeggen plaatsen als een “tactische slag onder de gordel”.

Dan volgt een nieuwe tik aan het adres van vicepremier en CD&V-lijsttrekker Kris Peeters. “Ik maak me meer zorgen over CD&V. De entourage van Kris Peeters is links, linkser, linkst. Als je Youssef Kobo op een lijst zet, weet ik genoeg. Als zij een zogenaamd progressieve coalitie kunnen maken, zijn ze weg. Zonder twijfel.”

De Wever krijgt ook de vraag hoe lang hij nog partijvoorzitter blijft. De Wever is al voorzitter sinds 2004 en is intussen bezig aan zijn vijfde voorzitterstermijn. De Wever: “Vroeger zei ik altijd dat het mijn laatste mandaat als voorzitter was. Ik prentte mezelf in dat de partij me niet meer kon overtuigen om nog voort te doen, terwijl dat telkens wel zo was. Nu heb ik het losgelaten. Misschien stopt het volgend jaar, misschien doe ik nog tien jaar voort.”