Het zit in de familie in de Beker van België: deze achternamen zullen bij u ongetwijfeld een belletje doen rinkelen

Eeuwige glorie of een roemloze aftocht: dat is de beker voor de teams uit de lagere divisies. Voor een aantal spelers worden deze 16de finales zelfs een erezaak om hun familienaam nog enige weerklank te geven. Van de zoon van Dany Verlinden tot de broer van recordinternational Jan Vertonghen: de appel valt in dit elftal niet ver van de boom.

Glenn Claes

Zoon van Eddy Claes

Ploeg: Lommel, eerste klasse B

Speelt tegen: Genk

Zijn pa was tussen 1986 en 1989 drie seizoenen doelman bij Lierse en trok daarna naar die ander club van de stad: Lyra. Glenn Claes (24) maakte de omgekeerde beweging. Eerst Lyra, dan Lierse. Na de degradatie naar tweede klasse maakte hij de gevoelige overstap naar KV Mechelen. Nu op huurbasis bij Lommel. Het is nog afwachten of hij fit geraakt, want hij moest afgelopen weekend geblesseerd afhaken.

Wim Bokila

Zoon van