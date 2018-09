Oostenrijkse bondskanselier uit kritiek op waarschuwing voor “bepaalde media”

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) heeft kritiek geuit op de waarschuwing voor bepaalde media die het ministerie van Binnenlandse Zaken naar de politie had gestuurd. Het ministerie had de politie ook bevolen de samenwerking met die kranten tot een minimum te beperken.

“Vooral partijen en regeringsinstituties en openbare inrichtingen dragen een hoge verantwoordelijkheid voor een vrije en onafhankelijke journalistiek in het land”, aldus Kurz in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. “Elke inperking van de persvrijheid is niet aanvaardbaar.”

Maandagavond hadden twee kranten in Oostenrijk de interne e-mail gepubliceerd, waarin het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken de politie waarschuwde voor bepaalde media. “Helaas wordt zoals steeds door bepaalde media (bijvoorbeeld STANDARD, ‘Falter’) en sinds kort ook door ‘Kurier’ zeer eenzijdig en negatief geschreven over het BMI (ministerie van Binnenlandse Zaken, nvdr) en de politie”, klinkt het in de brief, waaruit de kranten Der Standard en Kurier citeren. Ook Falter is een Oostenrijkse krant.

Oostenrijk wordt geleid door een regering van de christendemocratische ÖVP en de rechtspopulistische FPÖ. De afzender van de brief aan de communicatieverantwoordelijken van de politiedirecties van de deelstaten is de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Christoph Pölzl.

Het ministerie verdedigde de aanbevelingen in de e-mail en verklaarde ook dat de “verdenking van vooringenomenheid” niet uit de lucht is gegrepen.

In de e-mail raadt het ministerie de regionale communicatieverantwoordelijken ook aan om de buitenlandse nationaliteiten van misdaadverdachten in hun persberichten te vermelden. “Mag ik u vragen de nationaliteit van vermoedelijke daders in de toekomst in uw persberichten te citeren”, klinkt het. Ook moeten ze vermelden of de verdachten asielzoekers zijn.