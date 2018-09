‘Fallische’ wolkenkrabber op uiterst onfortuinlijke wijze gevierd: “Net een penis die vuurwerk ejaculeert”

Een wolkenkrabber in de Chinese regio Guangxi is op een nogal expliciete manier gevierd. Eerder stelden omwonenden al dat het gebouw veel weg had van een fallus, maar het vuurwerk voor het jaarlijkse Chinese Maanfeest was de kers op de taart. “Het lijkt wel een penis die vuurwerk ejaculeert”, klink het op Chinese sociale media.

De opzet was goed. Het gebouw moest een ode zijn aan het omliggende landschap, met name aan de vele rijstvelden die streek rijk is. Omdat de regio heuvelachtig is, worden rijst en andere gewassen er in zogenaamde terrassen verbouwd. Dankzij een trap-achtige structuur kunnen er gewassen geteeld worden die veel of stilstaand water nodig hebben. Zonder die terrassen zou alle water en vruchtbare grond afvloeien.

Die ‘terrassen’ of ‘trappen’ vind je ook terug in het ontwerp van het gebouw, alleen is het eindresultaat nogal ‘fallisch’. De wolkenkrabber, die midden augustus werd afgewerkt nadat de bouwwerken twee jaar aansleepten, was eerder al het mikpunt van spot op sociale media. De reden? Het lijk nogal op - euhm ja… - een penis met twee ballen.

Hilariteit alom dus tijdens de festiviteiten voor het Chinese Maanfeest. Er ‘spoot’ namelijk vuurwerk uit de top van het gebouw. Een absolute doodsteek voor de al lacherige reputatie van deze architecturale kemel.