Deze roze diamant wordt een van de duurste exemplaren ooit geveild

Maar liefst ruim 42 miljoen euro. Zo veel zou de zogenaamde ‘Pink Legacy’ vermoedelijk opbrengen. De roze diamant wordt volgende maand geveild in Zwitserland, en zou daarmee prompt een van de duurste exemplaren worden die ooit onder de hamer gaat.

De diamant weegt maar liefst 18,96 karaat en is het grootste exemplaar ooit dat bij het internationaal veilinghuis Christie’s onder de hamer gaat. “In de veertig jaar dat ik hier werk, heb ik nog nooit zoiets gezien”, vertelde David Warren, de directeur van International Jewellery London. “Het was een enorme verrassing toen we de diamant zagen. We konden maar niet geloven dat zo’n steen bestond. Het is ongelofelijk helder en prachtig geslepen, maar vooral de kleur en grootte zijn adembenemend.”

Potentiële kopers zullen wel erg diep in de buidel moeten tasten om de ‘Pink Legacy’ in hun bezit te krijgen. “De diamant wordt geschat op 25 tot 42 miljoen euro”, vervolgde Warren. “Dat is het hoogste bedrag dat we ooit op een juweel hebben geplakt.” De laatste roze diamant die Christie’s mocht veilen, werd uiteindelijk verkocht voor 27 miljoen euro. Dat exemplaar was weliswaar ongeveer vier karaat lichter.

De diamant valt voor de veiling nog te bezichtigen in Londen, Hong Kong en New York. Op 13 november gaat het juweel onder de hamer in het Four Seasons Hotel des Bergues in Genève.