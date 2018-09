Professoren UGent beëindigen lessen vroegtijdig zodat studenten kunnen betogen tegen Schild & Vrienden

Gent / Mariakerke / Drongen / Wondelgem / Sint-Amandsberg / Oostakker / Desteldonk / Mendonk / Sint-Kruis-Winkel / Gentbrugge / Ledeberg / Afsnee / Sint-Denijs-Westrem / Zwijnaarde - Enkele honderden Gentse studenten zijn dinsdagmiddag door Gent getrokken om te betogen tegen de extreemrechtse jongerenvereniging Schild & Vrienden. Verschillenden professoren hebben hun steun verleend aan die actie door hun lessen vroeger te beëindigen.

Anderhalf uur lang trokken de manifestanten door de Gentse studentenbuurt om hun verontwaardiging voor Schild & Vrienden uit te spuwen. Tijdens de optocht werden leuzen gescandeerd als “geen fascisme in Gent” en “wij zijn met meer”. Er was opvallend veel politie aanwezig. Maar de betoging verliep rustig. Rechtse studentenverenigingen zoals het NSV (nationalistische studentenverenigingen) bleven weg.

Over hoeveel betogers er precies aanwezig waren, is discussie. De organisatoren spreken over duizend mensen, volgens de Gentse politie waren er dat 650. Schild & Vrienden-kopstuk Dries Van Langenhove beweerde in een tweet dat de betoging slechts 250 mensen op de been kreeg, wat door de politie met klem wordt ontkend.

(lees verder onder de tweet)

Zelfs na de georchestreerde mediahetze krijgen extreemlinkse organisaties Actief Linkse Studenten en Comac maar 250 man op de been. Ze zouden van hun slogan #WijZijnMetMeer beter maken #WijZijnMetMinder pic.twitter.com/gVU0GBiYdl — Dries Van Langenhove (@DVanLangenhove) September 25, 2018

Vlak voor de optocht formuleerden de betogers hun twee concrete eisen voor de Gentse universiteit: “We vragen aan Louis Ampe en Dries Van Meirhaeghe, beiden lid van Schild & Vrienden, om zich terug te trekken uit de sociale raad. En we willen dat de UGent werk maakt van een ethische code "voor een universiteit zonder fascisme en extreemrechts", die elke student moet naleven”.

Eline Vandewalle, één van de organisatoren en ook studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de UGent, waar ook Dries Van Langenhove tot voor kort verkozen vertegenwoordiger was, vindt dat er een aantal basisprincipes moeten gerespecteerd worden aan de onderwijsinstelling. “Er is hier geen plaats voor racisme of discriminatie. We willen een unief die inclusief is. Vandaag zijn wij hier om te tonen dat wij met meer zijn”, klinkt het.

(lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

“We moeten ons ervan bewust zijn dat Schild en Vrienden de afgelopen twee jaar is uitgegroeid tot een fenomeen. Ik kan mij niet herinneren dat een studentenvertegenwoordiger of studentenclub ooit zoveel aandacht kreeg. Hoe kan het dat extreemrechts zo’n vruchtbare voedingsbodem vindt aan onze alma mater”, aldus nog Vandewalle.

In de optocht liepen vooral studenten mee. Ook de vakbond was aanwezig en er waren ook enkele lokale politici. Hier en daar doken zelfs enkele scholieren uit het middelbaar onderwijs op. Opvallend weinig bekende proffen, ook al was er op voorhand veel steun uit die hoek. Politicoloog Carl Devos was één van de proffen die zijn les vroeger stopte zodat studenten aan de optocht konden deelnemen. "Ik vind het goed dat mijn studenten zich maatschappelijk engageren", zegt hij.

(lees verder onder de foto)

Foto: Tuly Salumu

Rechtszaak

Meteen na de veelbesproken Pano-reportage over Schild & vrienden, nam de Gentse rector Rik Van De Walle de beslissing om een ordemaatregel te nemen tegen kopstuk en tevens rechtenstudent Dries Van Langenhove: hij werd geschorst van de universiteit. Daardoor verloor hij niet enkel zijn zitje in de Raad van Bestuur, hij mocht ook zijn opleiding (lees: masterproef) niet meer afwerken, noch de gebouwen van de UGent betreden. Van Langenhove nam daarop advocaat Johan Platteau en Joost Bosquet in de arm: vanochtend verscheen de zaak voor de kortgedingrechter. Niet toevallig vindt de betoging vanmiddag plaats: “Als hij in de rechtbank gelijk krijgt, trekken we desnoods opnieuw terug op straat en betogen we voor elke raad van bestuur met 500 man”, klonk het daar nog.

LEES OOK. Dries Van Langenhove voor rechter verschenen: kortgedingprocedure om terug in Raad van Bestuur UGent te komen