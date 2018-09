Bruid sterft na vrijgezellenfeestje wanneer broer aanhangwagen tractor doet omkantelen

Een jonge bruid is tragisch om het leven gekomen, toen de aanhangwagen van een tractor tijdens haar vrijgezellenfeestje omkantelde. De broer van Jasmin Schwarnthorer (26) had te snel gereden in het Oostenrijkse Allhartsberg, waardoor het gevaarte niet met vier wielen op de weg kon blijven. Alle vrouwen stonden op de aanhangwagen.

Het leven lachte de 26-jarige Jasmin Schwarthorer toe. Ze had alles wat ze zich ooit had kunnen wensen: een lieve familie, geweldige vriendinnen en een man die zielsveel van haar hield. Toen Bernhard op zijn knieën ging om haar ten huwelijk te vragen kon haar geluk dan ook niet op. Samen begonnen ze hun feest zorgvuldig te plannen om in oktober elkaar het jawoord te kunnen geven.

Een mooie stap in de weg daarnaartoe zou het vrijgezellenfeestje worden. De 26-jarige zou samen met haar veertien vriendinnen het ongetrouwde leven vieren door op een aanhangwagen van een tractor alvast rijdend door de start het glas te heffen.

Te snel

Maar dat liep mis. Haar 25-jarige broer moest een fietser ontwijken in de bocht, maar hij was op dat moment zo snel aan het rijden dat de aanhangwagen van de tractor plots omkantelde. De dames konden onmogelijk blijven staan. De bruid raakte een stenen muur, toen ze van de wagen gezwierd werd. Vijf andere vriendinnen raakten ook zwaargewond.

De vrouwen werden in allerijl naar het ziekenhuis van Linz gebracht. De bruid, die met de helikopter zo snel mogelijk was afgevoerd, werd in kritieke toestand geopereerd. Maar daar is ze nu overleden aan de gevolgen van de verwondingen aan haar hoofd en borstkas. Ook haar nichtje en één vriendin zijn nog steeds in levensgevaar.

Begraven in trouwjurk

Haar familie en verloofde zijn kapot van verdriet. Vrijdag hebben ze afscheid genomen van de vrouw, die voor de gelegenheid in haar bruidsjurk in de kist lag. “Verschrikkelijk dat we Jasmin nu moeten begeleiden op haar laatste weg, in plaats van op de weg naar haar gelukkige huwelijk”, zei de priester tijdens haar begrafenis.

Maar voor haar familieleden zijn de zorgen nog niet voorbij. De politie heeft immers besloten om broer Patrik voor de rechter te brengen voor onvrijwillige doodslag. “De manier waarop de aanhangwagen was vastgemaakt was onwettig. En het ritje op de openbare weg was ook illegaal, want het voertuig mocht enkel voor landbouw worden gebruikt.