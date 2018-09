Agente die appartement van buurman ‘verwarde’ met het hare en hem doodschoot na protest ontslagen

Amber Guyger, een 30-jarige agente, die een ongewapende man (26) neerschoot nadat ze zijn appartement verwarde met hare is gearresteerd en beschuldigd van doodslag. Aanvankelijk werd de agente door de politie van Dallas slechts geschorst, maar na luid protest van drukkingsgroepen is ze ruim twee weken na de feiten ontslagen. De nabestaanden van het slachtoffer zijn verbolgen over de trage gang van zaken. “Wat als ze geen politieagent was geweest?”, klinkt het.

Begin september kwam de agente op een donderdag thuis na haar shift. Om nog onbekende redenen verwarde ze haar appartement met dat van Botham Jean (26). Eens binnen in het foute appartement dacht ze dat ze te maken had met een inbreker en schoot ze de ongewapende man neer met haar dienstwapen. Kort daarna belde ze zelf de politie. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Na de feiten legde ze een alcohol- en drugstest af. De resultaten van die tests werden nog niet bekendgemaakt.

De politie van Dallas opende een onderzoek. “Hoe kon de agente het appartement van haar buurman zomaar binnengaan? Stond de deur open? En hoe heeft ze niet op tijd kunnen zien dat het niet haar flat was?”, aldus de lokale politiechef. De beschermende toon van het politiedepartement werd op luid protest onthaald door nabestaanden van het slachtoffer en lokale activisten.

Vervolgens modderde het onderzoek enkele weken aan, eveneens tot grote ergernis van de nabestaanden van het slachtoffer. Ook reageren ze verbolgen dat Guyger ‘slechts’ geschorst werd in afwachting van het onderzoek. “Wat als ze geen agente was geweest?”, klink het bij de nabestaanden aan AP. Lokale activisten opperden dat Guyger een voorkeursbehandeling kreeg omdat ze politieagent is. Volgens de advocaat is er geen discussie mogelijk over “de vermeende onschuld” van de agente, “die staat niet ter discussue, de bewijslast van een misdaad (doodslag nvdr.) is verpletterend”.

Vanwege de druk en mogelijke belangenvermenging, gaf de politie van Dallas het onderzoek uit handen aan de Texas Rangers, de politiedienst van de staat Texas die boven de lokale politie staat. Die hebben Guyger afgelopen zondag in staat van beschuldiging gesteld voor doodslag en gearresteerd in afwachting van het verder onderzoek. Pas na de beschuldigingen van de Rangers, zette de politie van Dallas de agente aan de deur.

Guyger was vier jaar aan de slag bij de politie dan Dallas. In het verleden kwam ze al in opspraak nadat ze een ongewapende verdachte neerschoot, het incident kreeg toen geen gevolg.