Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor uitbreiding ebola in Congo

Geweld van rebellengroeperingen en een diep wantrouwen tegenover de regering brengen de strijd tegen ebola in Congo in gevaar. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De organisatie moest haar werk in de oostelijke provincie Noord-Kivu, die door de epidemie getroffen is, onderbreken, zegt WHO-noodhulpcoördinator Peter Salama dinsdag in Geneve.

In de stad Beni heeft een aanval door rebellen zaterdag zeker 21 doden geëist. De behandelingscentra blijven open, maar de vaccinaties en het opsporen van mensen die contact hadden met vermoedelijke ebola-patiënten zijn voorlopig gestopt. In de buurt van Beni zijn milities actief en de invloed van het veraf gelegen Kinshasa is beperkt.

“Enkele politici misbruiken het door de jarenlange gevechten ingegeven wantrouwen van de bevolking om de regering de schuld te geven voor de ebola-uitbraak”, aldus Salama. “De WHO en haar partners werken nauw samen met het Congolese ministerie van Gezondheid, maar de medewerkers van de hulporganisaties worden regelmatig vijandig behandeld.”

Deze tiende uitbraak van ebola op Congolese bodem, die tot nu toe 100 mensenlevens kostte, startte in Mangina, in Noord-Kivu. “Dit is een kritiek moment”, zo waarschuwde Salama.