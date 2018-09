Polen bouwt kolencentrale van 1.000 MW

Het Poolse staatsbedrijf Enea heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrale met een capaciteit van ongeveer 1.000 MW, ondanks protest van milieuactivisten en nu in Polen in december de Klimaatconferentie gehouden wordt.

Enea zal de centrale bouwen in Ostroleka (120 kilometer ten noorden van Warschau), met de staatsgroep Energa. Een consortium van GE Power met Alstom werd in april gekozen voor de bouw van de centrale, met een kostenplaatje van 6 miljard zloty (1,4 miljard euro).

De bouw van de centrale zou in oktober van start kunnen gaan. De centrale zal 3 miljoen ton steenkool per jaar verbruiken. Het Poolse ministerie van Energie heeft in het verleden te kennen gegeven dat het de laatste kolencentrale zal zijn die in Polen gebouwd wordt.

Steenkool blijft de belangrijkste energiebron in Polen, dat 90 procent van zijn elektriciteit uit centrales op steenkool en bruinkool haalt. De luchtvervuiling in Polen is regelmatig bij de hoogste in Europa.

Volgens milieuorganisaties is de nieuwe centrale in Ostroleka een “politiek project” dat nooit rendabel zal zijn, ondanks de staatssteun.