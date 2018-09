Eindelijk: na acht maanden mag “briljante” Simon Mignolet weer spelen bij Liverpool

Goed nieuws voor Simon Mignolet. De Rode Duivel staat woensdag onder de lat bij Liverpool voor de clash in de League Cup tegen Chelsea. Daarmee komt een einde aan een wachtperiode van acht maanden.

Liverpool-trainer Jurgen Klopp bevestigde de basisplaats van Mignolet. “Het enige dat ik jullie vandaag ga verklappen, is dat Simon in doel staat”, zo vertelde de Duitser op zijn persconferentie. “Hij is briljant geweest in mijn ogen. De rest van mijn ploeg geef ik morgen vrij, maar het zal een goeie zijn. Ik ga geen elf wijzigingen doen. Origi? Divock heeft last van zijn enkel en is pas volgende week weer fit.”

Mignolet speelde het laatst op 27 januari in de FA Cup tegen West Brom. Daarna verloor hij zijn basisplaats aan Loris Karius, die dit seizoen bij Besiktas speelt. Er werd verwacht dat Mignolet zou vertrekken na de komst van Alisson Becker, maar onze landgenoot bleef bij de club waarvoor hij als sinds 2013 actief. Weliswaar als tweede doelman.