Yves Vanderhaeghe blijft voorlopig coach AA Gent na overleg tussen bestuur en spelers

AA Gent-voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie hebben dinsdag de spelers op hun plichten gewezen en voorlopig vertrouwen getoond in trainer Yves Vanderhaeghe. Dat heeft de Gent-coach gezegd op zijn persconferentie voor de bekermatch tegen Virton van woensdagavond. “Het is logisch dat de voorzitter en CEO bezorgd zijn na een verlies tegen een grote concurrent. De spelersraad heeft dan met hen vergaderd en dat is een positief gesprek geweest. Daar heb ik niets op tegen.”

Na de zware nederlaag (0-4) tegen Club Brugge van afgelopen zondag was het twee dagen niet duidelijk of coach Yves Vanderhaeghe woensdagavond nog op de bank zou zitten tijdens de ­bekermatch tegen Virton. Dinsdag tijdens zijn persconferentie liet Vanderhaeghe echter verstaan dat hij voorlopig nog het vertrouwen heeft gekregen van voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie. Zij zaten eerder op de dag wel samen met de spelers om te kijken of zij nog verder wilden met hun coach.

“Het is logisch dat de voorzitter en CEO bezorgd zijn na een verlies tegen een grote concurrent”, zei Vanderhaeghe.” De spelersraad heeft dan met hen vergaderd en dat is een positief gesprek geweest. Daar heb ik niets op tegen. We willen allemaal hetzelfde: winnen en de crisis wegspelen. Het wordt uitvergroot. Ze hebben dat gedaan om te helpen. Vandaag waren ze terug hier en hebben ze verwoord wat er leefde bij de spelersraad en ze hebben de spelers op hun plichten gewezen. Nu is het aan de spelers om te reageren op het veld. De Witte en Louwagie hebben vanochtend ook nog met mij gebabbeld. Het is voor mij niet zo evident om altijd het geduld op te brengen. Dan ben je soms hier en daar wat nerveuzer. Maar ze hebben toch ook terug voldoende vertrouwen getoond.”

Of Vanderhaeghe nu geruster op zijn stoel zit, kon hij niet zeggen. “Het zal vooral afhangen van de resultaten, zoals bij elke andere trainer. En daar heb ik geen probleem. Het zou misschien wel productief zijn mocht er een duidelijk statement volgen. De spelers hebben ook aangegeven dat ze iets extra moeten brengen, meer mentaliteit tonen. Dan zou ik wat meer zekerheid voelen. Maar we zullen het anders moeten oplossen.”

“Je mag je frustraties niet overzetten naar de pers”

“Als je me een beetje kent, dan weet je dat ik niet de man ben van de vele woorden of lange discours. Ik doe het liever dan dat ik het uitleg. Ik weet dat een trainer verbaal sterk moet zijn naar mijn spelers toe. Uitleggen naar de pers is soms iets waarbij je veel clichés moet vertellen. Maar vandaag ben ik ook terug heel open naar jullie toe en ben ik rustig aanwezig. Dat heb ik geleerd uit mijn periode bij Oostende: je mag je frustraties niet overzetten naar de pers. Maar al wat gezegd en geschreven wordt, kan ik niet veranderen. Maar ik probeer nu zo veel mogelijk te praten zodat er kan gezegd worden dat ik best wel mondig en intellectueel uit de hoek kan komen (lacht)”

“Groep heeft verklaard dat ze verder willen met mij”

“Alle publiciteit is goede publiciteit. Ik speel mijn rol in een belangrijke topclub en ik doe mijn uiterste best om zo veel mogelijk matchen te winnen. Het zat nog maar tweemaal echt niet mee. Die uitschakeling in Bordeaux ook. Maar er spelen ook zaken zoals de offensieve onmondigheid tegen STVV na rust en dan de 0-4 tegen Brugge was voor iedereen die Gent-minded is pijnlijk. Ook voor mij.”

“Drie dagen na de match telt enkel nog het resultaat. En dan is men ook al onze eerste helft vergeten. Maar ik blijf strijdvaardig en ik probeer mijn job goed in te vullen en mijn groep op scherp te zetten. Mijn groep heeft ook een stem en ze verklaren dat ze verder willen met mij. Dat stemt me ook tevreden.”

“Ik eis volle concentratie van mijn spelers tegen Virton”

Vanderhaeghe beseft dat hij zich woensdag geen uitschuiver kan veroorloven in de bekermatch bij Virton. “Zij hebben ondertussen wel al bewezen dat we voorzichtig moeten zijn en klaar moeten zijn om het duel aan te gaan. Er vertoeven daar een hele hoop ex-eersteklassers. Ze brengen goed voetbal. Ik zag zes matchen van hen. Ze combineren heel goed tot aan de zestien meter. Daar hebben ze soms wat te weinig kracht om tot doelkansen te komen. Het leeft er ook enorm. Het stadion zal uitverkocht zijn. De beker is heel belangrijk voor ons. Zeker na de Europese uitschakeling. Ik eis dan ook de volle concentratie van mijn spelers en zo met wat meer vertrouwen toeleven naar Antwerp.”