En toen zat er plots een baby in de vergadering van de VN

Jacinda Ardern schreef geschiedenis toen ze haar baby meenam naar een vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ze is de eerste vrouwelijke wereldleider die dat doet.

Volgens Ardern is haar baby ook in Nieuw-Zeeland nooit veraf. Wanneer ze wakker is, proberen moeder en dochter zo veel mogelijk tijd samen te spenderen. Haar meenemen naar New York was ook vooral een praktische beslissing. De drie maand oude Neve krijgt nog steeds borstvoeding. ‘We hebben geen plan, en zullen gewoon bekijken hoe alles de komende dagen verloopt", aldus Ardern aan New Zealand Herald. "Afhankelijk van hoe ze slaapt zal ze veel meekunnen naar vergaderingen, of vooral in het hotel blijven."

Papa Gayford toonde trots de VN-badge van zijn dochter op Twitter. "Ik wou dat ik een foto had van de verschrikte gezichten van enkele Japanse afgevaardigden toen ze binnenwandelden terwijl ik Neve verschoonde", schrijft hij bij een foto van haar badge.

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX — Clarke Gayford (@NZClarke) September 24, 2018

De Nieuw-Zeelandse premier is pas de tweede regeringsleider die bevalt tijdens haar regeerperiode. De Pakistaanse premier Benazir Bhutto deed het haar on 1990 voor. Ardern hoopt dat het ooit "gewoon normaal" wordt om als regeringsleider een kind te krijgen tijdens de regeerperiode. Ze beviel op 21 juni en ging na zes weken zwangerschapsverlof terug aan het werk, haar partner Clarke Gayford blijft thuis om voor Neve te zorgen.

Clarke Gayford en dochter Neve Foto: REUTERS

Eerder kreeg de premier kritiek over zich heen, toen ze een dag later dan de Nieuw-Zeelandse delegatie arriveerde op een driedaagse top in Nauru. Het vliegtuig moest speciaal voor haar terugvliegen, wat tussen de 27.000 en 55.000 euro gekost heeft. Volgens minister van Financiën Grant Robertson is daar echter niets mis mee, aangezien de regering elk jaar geld voorziet voor dergelijke reizen. Er werd geen extra geld gespendeerd, maar Ardern verzekerde de burgers dat het niet meer zou voorvallen. Ze besloot haar dochtertje in de toekomst mee te nemen.

De reiskosten van haar partner Clarke Gayford betaalt het koppel uit eigen zak. "Er is niet echt iets georganiseerd voor de partners, en Clarke reist voornamelijk mee om voor Neve te zorgen", aldus Ardern.