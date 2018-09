Na rijden, ook duiken: Saoedische vrouwen verkennen onderwaterwereld

Nadat het rijverbod voor vrouwen nog maar net werd opgeschort in Saudi-Arabië, gaan een aantal Saoedische dames al een stapje verder: zij willen koste wat het kost duikinstructeur worden en hebben ondertussen hun eerste lessen achter de rug. Een tafereel dat bijzondere beelden oplevert en een stap in de goede richting lijkt in het ultraconservatieve land. Want laat er geen twijfel over bestaan: in Saudi-Arabië worden mensenrechten nog regelmatig geschonden. Zo kunnen Saoedi’s zonder proces de gevangenis invliegen, bijvoorbeeld als ze zich niet aan de wetten van de islam houden. Voor vrouwen zijn de regels nog strenger: het duurde tot 2012 voordat Saoedische atletes mochten deelnemen aan de Olympische Spelen, in 2015 konden ze voor het eerst gaan stemmen en pas in 2017 kregen ze toestemming om zelf achter het stuur van een wagen kruipen. Voortaan verkennen ze dus ook de onderwaterwereld, al doen ze dat wel van top tot teen bedekt.