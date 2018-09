Eén persoon houdt aanleg parking tegen… en hij woont niet eens in de buurt

De gemeente Edegem heeft een akkoord met de betrokken grondeigenaren en gebruikers om een nieuwe parking voor Hof ter Linden aan te leggen. Maar één bezwaarschrift houdt de aanleg voorlopig tegen, al hoopt burgemeester Koen Metsu de parking in 2019 al te kunnen openen.

De aanleg van een bijkomende centrumparking naast de dreef van Hof ter Linden is een dossier dat al enkele jaren meegaat. De gemeente moest eerst een overeenkomst hebben met de 27ste scouts, kleuterschool De Link en tennisclub De Dreef, omdat de parking deels op de gronden van deze instanties komt te liggen.

“Met de 27ste scouts hebben we een regeling getroffen door een deel van de grond in te nemen in ruil voor een compensatie van 125.000 euro, waarmee de jeugdvereniging een deel van de ...