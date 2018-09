35.000 ton chemische bommen in zee voor onze kust, en niemand weet in welke staat ze zijn

De Eerste Wereldoorlog eindigde een eeuw geleden. Maar de sporen van dat conflict zijn nog steeds aanwezig in ons land, al is dat niet altijd even zichtbaar. Op de bodem van de zee voor onze kust liggen bijvoorbeeld honderden bommen. In totaal gaat het om zeker 35.000 ton aan munitie. En dat is lang niet ongevaarlijk.

Het leek toen de minst gevaarlijke oplossing voor de geallieerden, zich van het omvangrijke wapenarsenaal van de Duitse vijand te ontdoen door dat in zee te gooien. “Ze wilden van die zeer gevaarlijke wapens af. Ze kozen ervoor om dat dicht bij de kust te doen, dan hoefden ze geen grote boten te gebruiken. Bovendien zou het gevaarlijk geweest zijn om die chemische munitie over lange afstand te vervoeren”, zegt marine-geoloog Tine Missiaen aan de krant La Libre Belgique.

Ter hoogte van Knokke en de Oosterschelde liggen daardoor twee van de grootste munitiestorten van de Noordzee, tussen zo’n 300 en 1.500 meter van de kust. Het is verboden er te vissen of het anker er uit te gooien, door de grote hoeveelheid granaten en bommen die er liggen op en in de bodem van de zee. Wat het nog gevaarlijker maakt: een deel van die bommen bevatten gifgas.

illustratie Foto: belga

Dat het stort daar ligt, werd pas in 1971 herontdekt tijdens baggerwerken in Zeebrugge. De stortplaats kreeg de naam ‘Paardenmarkt’, naar de zandbank waarop de stortplaats ligt. Nog een paar jaar later kon men aan de hand van magnetometrisch onderzoek en getuigenissen schatten hoeveel er net lag: meer dan 35.000 ton aan munitie. Zeker een derde daarvan zou gifgas zijn. Al zijn er ook onderzoeken die suggereren dat het volledige stort uit gifgasgranaten zou bestaan. Het gaat dan onder andere om mosterdgas.

Doordat de munitie al decennia onder het water ligt, kunnen de omhulsels beginnen te roesten. Ze exploderen dan niet, maar ze krijgen daardoor lekken, waarna het gif in zee terechtkomt. Voor onze kust is dat nog niet het geval, er zijn nog geen lekken, maar elders werden kustplaatsen daar wel al mee geconfronteerd. Zo worden vissers aan de Oostzee regelmatig geconfronteerd met het giftige afval, waarna ze bijvoorbeeld ernstige brandwonden krijgen aan hun handen.

In 1971 werd beslist om de site onaangeroerd te laten. De munitie bevindt zich onder lagen slib en zand, op sommige plaatsen zelfs tot 4 meter. Regelmatig worden er monsters genomen van het water, waaruit blijkt dat er momenteel geen reden is tot paniek. Het is om die reden ook dat men het stort onaangeroerd laat. Dat is het beleid van de afgelopen decennia geweest. Maar op termijn zal er toch een oplossing moeten komen. Want nu lekken de chemische granaten dan wel nog niet, niemand weet wat de echte toestand ervan is.