Voormalig Italiaans international Giuseppe Rossi test positief

De Italiaanse aanvaller Giuseppe Rossi is vorig seizoen na een competitiewedstrijd van Genoa betrapt op het gebruik van een verboden product. Hij riskeert een schorsing van een jaar.

Rossi, 31, legde de positieve plas af na het duel tegen Benevento op 12 mei. In zijn urine werden toen sporen van dorzolamide gevonden. Dat middel wordt gebruikt in oogdruppels en is alleen toegelaten met een medisch voorschrift.

Volgens Gazzetta dello Sport zal het Italiaanse antidopingagentschap zijn zaak op 1 oktober behandelen.

Rossi, die in zijn carrière al flink wat blessureleed kende, heeft momenteel geen club. Hij telt 29 caps achter zijn naam (zeven goals) maar is al vier jaar uit beeld bij de nationale ploeg.