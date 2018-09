Duitse katholieke kerk biedt verontschuldigingen aan voor misbruik van 3.600 minderjarigen

De Duitse katholieke kerk heeft dinsdag officieel zijn excuses aangeboden na de publicatie van een rapport over decennialang seksueel misbruik van meer dan 3.600 minderjarigen door geestelijken. De voorzitter van de Duitse Conferentie van Bisschoppen, de kardinaal Reinhard Marx, betreurde dat de kerk de feiten te lang heeft genegeerd.

“Al te lang is in de kerk misbruik ontkend, is de andere kant opgekeken, is het verdoezeld. Voor deze tekortkoming en voor alle pijn vraag ik om vergiffenis”, verklaarde Marx dinsdag bij de voorstelling van een studie, die het seksueel misbruik van kinderen en jongeren door katholieke geestelijken de afgelopen decennia omvangrijk documenteert.

Uit het onderzoek blijkt dat tussen 1946 en 2014 minstens 1.670 katholieke geestelijken 3.677 minderjarigen misbruikt hebben. Het gaat overwegend over jongens jonger dan 13 jaar.

“Ik schaam me voor het vertrouwen dat verwoest is, voor de misdaden die mensen is aangedaan door functionarissen van de kerk, ik schaam me voor het wegkijken van velen, die niet wilden inzien wat gebeurd is en die geen zorg hebben gedragen voor de slachtoffers. Dat alles mag niet zonder gevolg blijven”, aldus nog de kardinaal. “Vele mensen geloven ons niet meer. Ik heb daar begrip voor.”

Het rapport dat dinsdag is voorgesteld, telt 356 bladzijden. De pers kon er midden september al over berichten.

De Duitse katholieke kerk telde eind vorig jaar meer dan 23 miljoen gelovigen.