Ryanair buigt in Italië en ondertekent met drie vakbonden cao voor cabinepersoneel

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair heeft dinsdag aangekondigd dat ze met drie Italiaanse vakbonden voor het cabinepersoneel een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) heeft ondertekend. Die voorziet onder meer in contracten naar Italiaanse arbeidsrecht.

Midden september was er al een voorakkoord aangekondigd en nu werd de overeenkomst met de bonden Fit Cisl, Anpac en Anpav ondertekend. De cao loopt vanaf 1 oktober tot eind 2021 en geldt volgens Ryanair voor alle in Italië gebaseerde stewardessen en stewards. Zij zullen lokale contracten krijgen, hoger loon en een pensioensysteem.

Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn van dit akkoord voor de voor vrijdag aangekondigde staking in verschillende Europese landen, waaraan het Italiaanse cabinepersoneel zou deelnemen. De stakingsactie wordt immers ondersteund door andere bonden, met name Uiltrasporti et Filt-CGIL.

Aan de staking van vrijdag zou cabinepersoneel deelnemen in België, Italië, Nederland, Spanje en Portugal. In België en Nederland zullen ook piloten deelnemen.

Ryanair heeft nog niets laten weten over geschrapte vluchten. Volgens de christelijke bediendebond blijft de maatschappij ook gewoon tickets verkopen voor vrijdag. Mogelijk zoekt de maatschappij manieren om de staking te compenseren (bijvoorbeeld door buitenlandse crews in te zetten), maar aan vakbondszijde luidt het dat het “onmogelijk” is dat alle vluchten zouden plaatsvinden. “De stakingsbereidheid bij cabinepersoneel en piloten is voldoende groot”, klinkt het.