Het (nog) onbekende toptalent: de ‘videospits’ en topscorer in Italië die vergeleken wordt met Lewandowski

Elk week speelt er zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Krysztof Piatek, de 23-jarige spits van Genoa.

Wie is de huidige topscorer van de Serie A? Het kan een lastige quizvraag zijn op dit moment. Het antwoord is niet Cristiano Ronaldo, Dries Mertens, Mauro Icardi, Edin Dzeko of Gonzalo Higuain. Na vijf speeldagen prijkt Krysztof Piatek op de eerste plaats met vijf doelpunten. Dat is er eentje meer dan Lorenzo Insigne (Napoli), Rodrigo de Paul (Udinese) en Gregoire Defrel (Sampdoria).

De 23-jarige Pool verbaast momenteel vriend en vijand. Hij kwam afgelopen zomer voor amper 4,5 miljoen euro over van Cracovia Krakau, maar werd door coach Davide Ballardini meteen in de basis gedropt bij Genoa. In zijn allereerste optreden, in de beker tegen tweedeklasser Lecce, scoorde Piatek meteen alle vier de doelpunten in een 4-0-zege. Sterk voor een speler die gehaald werd op basis van videobeelden. “Niemand bij Genoa had hem live aan het werk gezien”, aldus voorzitter Enrico Preziosi.

Daarna trok de Pool die lijn door met goals tegen Empoli (1), Sassuolo (2), Bologna (1) en Lazio (1). En dan werd de wedstrijd van Genoa op de eerste speeldag tegen Milan nog uitgesteld. Goed voor een evenaring van een mijlpaal van Andriy Shevchenko. De Oekraïense legende scoorde in 1999 ook vijf keer in zijn eerste vier Serie A-wedstrijden. ‘Sheva’ zou dat record wel aanscherpen door uiteindelijk zeven keer te scoren in zijn eerste zes optredens.

Lewandowski

Het feit dat Piatek, die op 11 september zijn debuut maakte bij de nationale elf, een Poolse spits is en op zijn 23ste doorbreekt, maakt de vergelijking met Robert Lewandowski vrij makkelijk. ‘Lewy’ toonde zich op die leeftijd aan de wereld als goalgetter voor Borussia Dortmund. Maar van die vergelijking wil Piatek niet weten. “Ik kan niet hem worden vergeleken. Hij speelt voor Bayern München, ik bij Genoa.”

Toch zouden onder andere Barcelona en Napoli hun interesse al hebben laten blijken. Maar Piatek blijft met de voeten op de grond. “‘Ik denk niet dat het klopt, al heb ik er wel over gehoord. Ik heb verder ook geen geheimen. Ik probeer mezelf gewoon te blijven verbeteren en mijn best te doen op de training. Met de trainer heb ik afspraken gemaakt over mijn rol in het veld. Ik weet precies wat ik moet doen.”

“Ik ben bijna bang om over Piatek te spreken”, aldus Ballardini. “Hij lijkt het complete pakket, hij kan echt een belangrijke speler worden voor ons. Maar dat probeer ik te fluisteren in plaats van het van de daken te roepen. Ik wil niet te veel druk op zijn schouders leggen.”