Merksem / Antwerpen -

De lift van een appartementsgebouw in Merksem is al 33 dagen kapot. Een ramp voor de mensen die er wonen. Zeker voor Jeanne en Leon want zij wonen op de vijfde en hoogste verdieping. Ze zijn beiden niet goed te been en zitten eigenlijk volledig geïsoleerd in hun flat. Buren en familie proberen hen nu een handje te helpen, al is het maar met de boodschappen