Ryanair annuleert 190 vluchten door staking op vrijdag

Ryanair annuleert vrijdag 190 vluchten als gevolg van een aangekondigde staking die in verschillende Europese landen plaatsvindt. Dat meldt de Ierse lagekostenmaatschappij in een persbericht. Opvallend: tot dinsdagnamiddag konden reizigers nog steeds tickets kopen voor vluchten die dag en leek Ryanair niet van plan een aankondiging te doen. Ook passagiers die al een ticket hadden gekocht, bleven in het ongewisse. Daar is nu verandering in gekomen, mogelijk na kritiek van onder meer de christelijke vakbond.

“Geen respect voor de reizigers”, klonk het bij CNE, de christelijke vakbond, toen het erop leek dat Ryanair geen vluchten zou annuleren, noch haar reizigers informatie zou verschaffen. Daar is nu verandering in gekomen: de lagekostenluchtvaartmaatschappij annuleert op vrijdag 28 september maar liefst 190 vluchten. Alle getroffen klanten hebben e-mails en sms-berichten ontvangen, zegt het via een persbericht en op Twitter.

Ryanair Pre-Cancels Under 190 Of 2,400 (8%) Scheduled Flights On Fri 28th Sept: https://t.co/yErvVaCLgm — Ryanair (@Ryanair) September 25, 2018

Eerder vandaag konden reizigers nog steeds vliegtickets kopen voor de stakingsdag, zonder een melding te krijgen van mogelijke vertragingen of annulaties. CNE vond dat die actie het toonbeeld was van een gebrek aan respect: “Deze situatie versterkt alleen maar onze mening dat Ryanair niets respecteert: noch de werknemers, noch de wetgeving die het ongestraft schendt, noch de klanten die in het ongewisse blijven tot op het laatste moment. Tot op het moment dat hun vlucht wordt geannuleerd.”

Spanning zaaien

Nog volgens de christelijke vakbond was deze manier van handelen een poging van het management om de reizigers, die mogelijk problemen zullen ondervinden als ze vrijdag afreizen, op te zetten tegen het personeel dat dan wel aan het werk is. “Ryanair zal op die manier spanning zaaien”, klonk het eerder. “Het is totaal onverantwoordelijk en we vragen elke bevoegde autoriteit om er aandacht aan te besteden. Dat is in het belang van iedereen.”

De staking van 28 september is een initiatief van het cabinepersoneel (stewardessen en stewards) in vijf Europese landen: België, Italië, Nederland, Spanje en Portugal. Vorige week werden ook de in België gebaseerde piloten opgeroepen om mee te staken. De vakbonden eisen onder meer dat Ryanair het lokale arbeidsrecht zou toepassen.

Vooruitgang

Volgens Ryanair gaat het om 8 procent van de vluchten die op vrijdag zouden plaatsvinden in de verschillende landen. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een “onnodige” staking door “een kleine minderheid van het cabinepersoneel.

De directie zei verder dat er wel degelijk vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen met de vakbonden. Zo werden er overeenkomsten gesloten in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland, klinkt het. “Ryanair heeft in de voorbije twee weken de pilotenvakbonden in België, Nederland, Spanje, Portugal en Duitsland aangeschreven om hen uit te nodigen om te onderhandelen over gelijkaardige akkoorden als dat met (vakbond) Forsa in Ierland, voor zowel piloten als cabinepersoneel.”