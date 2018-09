Voor het eerst man veroordeeld voor “verkrachting via webcam”

De correctionele rechtbank van Brussel heeft dinsdag een jongeman schuldig bevonden aan verkrachting van een meisje op afstand. Hij dwong haar tot seksuele bevrediging via een webcam op Facebook. De 25-jarige beklaagde werd veroordeeld tot 5 jaar cel met uitstel.

De verdachte, een jongeman van 25 jaar, werd beschuldigd van het verleiden van minderjarige meisjes op Facebook, tussen de jaren 2011 en 2016. Via valse profielen contacteerde hij tienermeisjes van 13 jaar tot 16 jaar om seksuele gunsten te verkrijgen.

Een tiental meisjes stuurde naaktfoto’s of foto’s met suggestieve poses naar de jongeman. Hij bracht een meisje er zelfs toe om foto’s te sturen waarop ze zichzelf bevredigde via zelfpenetratie. Dat aanzag de rechter als een vorm van verkrachting, ook al was er geen fysiek contact tussen de dader en het slachtoffer. Dat is een unicum volgens gerechtsspecialisten en magistraten.

De rechtbank vond de verdachte schuldig aan aanranding met geweld en bedreigingen, het aanzetten tot losbandigheid, het maken van kinderpornografie, pestgedrag en verkrachting. Hij veroordeelde de dader tot 5 jaar met uitstel.