Griezelige beelden: containerschip plet klein plezierbootje in Nederland en vaart door

Opvarenden van een klein plezierbootje zijn gisteren door het oog van de naald gekropen. Om nog onbekende reden raakte het bootje geplet tussen de wal van het Amsterdam-Rijnkanaal en het containerschip. Vermoedelijk maakte de stuurman van het containerschip een stuurfout. Het schip is na het incident doorgevaren.

De angstaanjagende beelden werden gedeeld via Dumpert. Op de video is te zien hoe het plezierbootje gekneld raakt tussen de wal van het kanaal en het gigantische schip.



“Opeens hoorde ik een hoop geschreeuw”, vertelt een ooggetuige aan AD. ”Ik zag drie jongens in paniek op de wal lopen. Ze waren kennelijk van hun bootje afgesprongen toen ze merkten dat het grote containerschip recht op ze afkwam.” Nog volgens de getuige gooide de schipper van het grote schip zijn roer om nadat hij het geschreeuw van de jongens hoorde. “Op een gegeven moment had de schipper van het containerschip kennelijk door wat er aan de hand was en gooide het roer om. Daardoor bleef een frontale botsing uit. Het grote schip koerste weer af op het midden van het kanaal.”



Nog volgens de man is het schip gewoon doorgevaren. “Ik heb ik elk geval niet gezien dat het schip verderop aanmeerde om zich te melden. Ik weet natuurlijk niet of hij dat ergens anders alsnog heeft gedaan.”



Hoe het ongeluk is kunnen gebeuren is alsnog niet duidelijk. Feit is dat een containerschip (beroepsvaart) altijd voorrang heeft op de pleziervaart. Wel is het duidelijk dat de schipper van het containerschip de bocht volledig verkeerd heeft ingeschat. Als een schip, van die orde, te dicht bij de kant komt, wordt het door onderwaterstromingen als het ware naar de kant ‘gezogen’.



Als bij wonder vielen er geen gewonden. Sterker nog: het pleziervaartuig is niet gezonken. Te midden de paniek en tumult heeft één van de opvarenden van het plezierjachtje een meertouw mee kunnen nemen om het bootje in bedwang te houden. Eens de adrenaline en emoties bekoeld waren, hebben de jongens hun tocht met hun gehavende schuit verdergezet.